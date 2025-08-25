El PSOE denuncia la "incompetencia" del alcalde de Sevilla para "garantizar la seguridad por el mal estado del arbolado"

Tras los últimos episodios de árboles y ramas de gran porte caídas en la Alameda, la plaza del Cristo de Burgos o en la zona de Nervión, el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón, ha criticado la "incapacidad e incompetencia del Gobierno de José Luis Sanz para garantizar la seguridad de los sevillanos por el mal estado del arbolado".

Según el concejal, "este problema no es de dinero, es simplemente incompetencia". En este sentido, de Aragón ha recordado que la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, "presume de haber revisado este año 15.000 árboles", sin embargo, "en los últimos días se han producido varios incidentes graves".

El socialista ha recordado que una rama cayó sobre dos personas en la Alameda, causándoles lesiones, y que este domingo, en la Plaza de San Pedro, un ficus "volvió a poner en evidencia la falta de seguridad del arbolado urbano", tras caer una rama de "grandes dimensiones", dejando daños en el mobiliario.

En este contexto, de Aragón ha manifestado que, en noviembre de 2023, el actual Gobierno municipal instaló un sistema de protección de muelles y sostenes para evitar la caída de ramas en los ficus de esta plaza, árboles "históricos y singulares". De este modo, el contrato de Parques y Jardines "ha duplicado su presupuesto, pasando de 15 a 30 millones de euros, además de haber incrementado el personal". Frente a esto, el concejal ha añadido que "si con este contrato bien dotado seguimos acumulando ramas caídas, el problema no es de dinero, es de gestión".

El edil socialista ha criticado también que el Gobierno municipal haya sido "incapaz de ejecutar más de 100 millones de euros del presupuesto de 2024 destinados a seguridad y mantenimiento en Parques y Jardines".

"Es un escándalo que, contando con medios más que suficientes, siga faltando lo más básico: la seguridad", ha señalado. Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha exigido a Sanz y a su equipo que "dejen de presumir de cifras y revisiones y garanticen de una vez la seguridad de peatones y familias", alegando que "¿de qué sirven esas supuestas revisiones si pasear por Sevilla sigue siendo un riesgo?".