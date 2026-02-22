El PSOE denuncia que el libro de estilo prometido por Sanz no existe oficialmente

El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha denunciado que el llamado Libro de Estilo de la Gerencia de Urbanismo, prometido por el alcalde José Luis Sanz durante la campaña electoral y cuya redacción anunció en enero de 2024, no existe como documento oficial. La admisión llega mediante una respuesta escrita del Gobierno municipal a una solicitud formal del PSOE que pedía una copia del supuesto manual urbanístico.

Según la contestación de la Gerencia de Urbanismo, no hay libro, no hay expediente y no existe ningún documento aprobado con carácter normativo. El organismo municipal argumenta que se trata únicamente de "una reflexión conceptual y estratégica" sin validez administrativa. Esta respuesta ha provocado la reacción del portavoz socialista Antonio Muñoz, quien afirma que el alcalde "vendió humo" y considera que "el libro de estilo para la ciudad que prometió el señor Sanz es un auténtico bulo".

Muñoz ha advertido que, mientras se invoca un documento inexistente, se están ejecutando intervenciones urbanísticas sin ningún tipo de criterio, citando como ejemplo las actuaciones realizadas en la Campana "con adoquines de distintos colores". El portavoz socialista considera especialmente grave que durante más de un año se hayan justificado decisiones urbanísticas en el casco histórico apoyándose en algo "fantasma", lo que evidencia "una falta absoluta de transparencia".

El PSOE cuestiona el modelo de ciudad y la atención a los barrios

Antonio Muñoz ha planteado si existe realmente interés por actuar fuera del centro histórico. "¿Nos olvidamos del resto de la ciudad que no sea el centro histórico?", ha preguntado, citando barrios como Heliópolis, Ciudad Jardín o Nervión. El PSOE considera inaceptable que se juegue con el patrimonio histórico de Sevilla y con el modelo urbano a base de anuncios y documentos inexistentes, exigiendo al alcalde que dé explicaciones públicas y aclare si mintió o simplemente no ha sido capaz de cumplir lo prometido.

El Gobierno municipal defiende las actuaciones realizadas

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha respondido acusando al PSOE de "ridículo" por denunciar algo que está hecho y se puede ver con los propios ojos. De la Rosa sostiene que el libro de estilo no es una entelequia, sino que se aprecia simplemente paseando por las calles de la ciudad. El Gobierno de Sanz señala que la ciudad ha recuperado su estética urbana con adoquines, farolas fernandinas y patrimonio desbloqueado, y acusa a Muñoz de "no soportar" que el actual equipo esté cumpliendo y haciendo obras en todos los barrios.

Según ha explicado De la Rosa, desde el inicio del mandato de José Luis Sanz se ha desarrollado una política de transformación urbana basada en un principio esencial: embellecer la ciudad sin despojarla de su identidad. El delegado defiende que se trata de una filosofía de intervención urbana que busca armonizar estética, funcionalidad e historia, frente a décadas de intervenciones dispersas y muchas veces ajenas al entorno.

Retirada de farolas tipo carretera en el casco histórico

Una de las actuaciones destacadas ha sido la retirada progresiva de farolas de tipo carretera, ampliamente diseminadas por el casco histórico. Estas luminarias, si bien funcionales, rompían con la estética tradicional de calles y plazas. En su lugar, se han instalado modelos historicistas como las farolas Santa Cruz o las Fernandinas, recuperando formas y proporciones propias de otras épocas pero adaptadas a las normativas actuales de eficiencia energética.

En total, se ha llevado a cabo la colocación de 804 farolas que sustituyen a las luminarias y brazos murales de chapa en un total de 68 calles del centro histórico. Entre las calles afectadas figuran Sierpes, Sagasta, Cerrajería, Entrecárceles, Francisco Bruna, Pedro Caravaca, Méndez Núñez, O'Donell, Alfonso XII, Cuna, Hernando Colón, García de Vinuesa, Javier Lasso de la Vega, Orfila, Tarifa, Santa María de Gracia, San Miguel, Aponte, Amor de Dios, Delgado, Correduría, Trajano, Jaén, Madrid, General Polavieja, Almirante Bonifaz, Feria y Rioja.

Extensión del criterio estético a otros barrios

Este mismo criterio se ha aplicado al barrio de Los Remedios, donde se han instalado luminarias diseñadas específicamente para sus calles, con una estética propia y diferenciada, inspiradas en el Puente de San Telmo. El objetivo es no limitar las actuaciones al casco antiguo, sino extender la idea de identidad y belleza a otros barrios de la ciudad.

Algo similar se desarrollará en la reurbanización de la calle Pagés del Corro, donde las luminarias incorporan elementos ornamentales inspirados en faroles de forja existentes en la fachada del CEIP José María del Campo, una manera de anclar el diseño en la memoria del lugar.

Recuperación del adoquín de Gerena

En cuanto a la recuperación del adoquín de Gerena en las calles de la ciudad, ya está implantado en calles como Zaragoza, y muy pronto contarán con este histórico pavimento Méndez Núñez, Dueñas, Teodosio, Santa Ángela y Cuesta del Rosario, entre otras.

Nueva baldosa de terrazo con el NO8DO

Otro de los elementos clave es la creación de una nueva baldosa de terrazo hexagonal que incorpora el emblema de la ciudad, el célebre NO8DO, como ya se ha hecho en la reurbanización de la calle Marqués de Paradas, en el tramo que va desde San Laureano a Pedro del Toro. Su forma hexagonal remite a pavimentos históricos sevillanos, pero su fabricación responde a criterios contemporáneos de durabilidad y mantenimiento.

Rediseño de elementos urbanos funcionales

Se están rediseñando tapas de arquetas para el casco histórico, que tradicionalmente han sido elementos anodinos o industriales. Al incorporarlas al discurso estético del entorno con escudos, motivos ornamentales o tipografías propias, se consigue que incluso los elementos más funcionales se integren en la narrativa visual de la ciudad.

El planteamiento contempla también el diseño de nuevas baldosas ornamentales para los perímetros de jardines públicos, nuevamente con el NO8DO como referencia simbólica, reforzando la idea de que el diseño no debe limitarse a lo visible o monumental, sino abarcar cada capa del espacio urbano.

Adecentamiento de pasos subterráneos

Otra de las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno de José Luis Sanz es el embellecimiento y adecentamiento de los pasos subterráneos de la ciudad, adaptando también las luminarias de los mismos a la normativa vigente. Algunos de ellos son Bueno Monreal, Torcuato Luca de Tena, Alfonso Lasso de la Vega y, recientemente, el de la calle Arjona.

Cambio de color en semáforos y cajas semafóricas

También se contempla dotar con un nuevo color a los semáforos y cajas semafóricas. Con el tono gris grafito, que sustituye al color verde con el que hasta ahora contaban todos los semáforos de la ciudad, se busca que este color facilite la integración de estos elementos con el paisaje urbano desde el punto de vista cromático.

Defensa de un urbanismo con criterio frente a acusaciones

De la Rosa ha finalizado afirmando que "el libro de estilo promovido por Sanz no persigue la uniformidad ni la rigidez". Su objetivo es recuperar el criterio en el diseño urbano, entendiendo que la belleza no es un lujo ornamental, sino un elemento fundamental para la calidad de vida y la cohesión social. El delegado ha manifestado que "parece mentira que alguien que ha sido delegado de Urbanismo no entienda de qué estamos hablando" y ha concluido que "desde luego hace falta rigor, seriedad y respeto para salir con patrañas fácilmente desmontables".