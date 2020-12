¿Puede nevar el Día de Reyes en Sevilla?

Las condiciones meteorológicas marcadas por el frío y la probabilidad de precipitaciones pueden hacer presagiar que la nieve haga acto de presencia en la Festividad de los Reyes, en Sevilla.

El meteorólogo Luis Fernando López Cotín, delegado territorial de Aemet en Andalucía, explica que "la temperatura mínima de 0 grados, la probabilidad de lluvias y la cota de 700 metros puede hacer que caigan copos de nieves en puntos de la Sierra de Sevilla, así como en los alrededores de la capital, lo cual es un fenómeno que se ha producido otros años".

No obstante, el concepto de una nevada, con estampas de una ciudad blanca como las que se observaron en el año 1954 no se repetirán en la capital, al menos, en fechas próximas. "Entendemos por nevada una ciudad blanca, y eso está muy lejos de ocurrir en la capital, atendiendo a las previsiones", añade el experto meteorólogo. No obstante los copos pueden cuajar en puntos de la provincia.

El 2 de febrero de 1954 fue la última vez que nevó en Sevilla, pero no la única. Antes, en 1905 cayeron dos importantes nevadas, el 22 de febrero y el 24 de marzo, esta última coincidiendo con la Semana Santa. Años más tardes, el 10 de enero de 1945, la ciudad se volvió a cubrir de blanco.

En la época más reciente, en 2010 todo apuntaba a una nueva nevada en la capital, pero finalmente la nieve no cuajó. Sí se recuerdan de este año importantes nevadas en la provincia, sobre todo en puntos de la Sierra Norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un inicio del año 2021 marcado por cielos despejados y el frío, si bien las precipitaciones harán acto de presencia a partir del día 4 de enero.

La tarde de Reyes se esperan lluvias en Sevilla con una probabilidad del 70% y 0 grados. La cota de nieve se sitúa en los 700 metros, de modo que puede nevar en la Sierra.

Para el día 6 de enero la probabilidad de que llueva en Sevilla es del 60%, con un grado de temperatura mínima y una cota de nieve en la provincia de 700 meros.