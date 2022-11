"Cuando tu hijo sale hoy por la puerta de tu casa, solo te queda rezar"

La pasada noche de Halloween fue la más intensa de los últimos años en Sevilla. El servicio de Emergencias 112 Andalucía gestionó un total de 766 incidencias en la provincia de Sevilla, desde la medianoche del día 31 de octubre hasta las cinco de la mañana del martes 1 de noviembre. Además, del joven de 18 años asesinado en Palomares del Río y la frenética actividad de la pandilla de menores que sembró el pánico por las calles de Los Remedios agrediendo y robando a varias personas, la Policía Nacional investiga otros dos apuñalamientos ocurridos en la capital andaluza.

"Halloween se está yendo de las manos. Cada año es peor, da cada vez más miedo", comenta una mujer vecina de Viapol y madre de cuatro hijos, dos de de ellos de 15 y 19 años. "Fue mi hijo de 15 años el que me contó lo que ocurrió la noche del lunes en Los Remedios. Estoy horrorizada. Yo siempre les digo que, si les atracan, que entreguen todo lo que tienen encima y salgan corriendo, que nunca se encaren con nadie, sobre todo, sin van solos. No merece la pena por un móvil, que es lo que llevan encima", continúa esta mujer que responde a las iniciales C.P.

Otra de las preocupaciones de esta madre es, en su opinión, la falta de vigilancia. "Si sabían que iba a ser una noche complicada, ¿por qué no había más patrullas en las calles?", se pregunta C.P. en relación a los sucesos ocurridos la noche del 31 de octubre en el barrio sevillano de Los Remedios. La Policía Nacional detuvo por estos hechos a 18 menores (ya en libertad con cargos). Hubo una decena de víctimas de estos robos con violencia, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas al hospital con heridas.

Aquella noche, el servicios de Emergencias del 112 gestionó más de 700 incidencias. La mayoría de ellas estaban relacionadas con asistencias sanitarias (313), seguidas de asuntos relacionados con la seguridad ciudadana (218). También hubo incidencias de tráfico (65), incendios (64) y accidentes de circulación (28).

Las principales preocupaciones de los padres entrevistados con hijos entre 15 y 18 años son que les roben y agredan en el caso de los padres con hijos, y que les acosen o agredan sexualmente en el caso de los progenitores con hijas. "No sé si es una percepción mía, pero tengo la sensación de que ahora hay más peligros en la calle que cuando yo salía hace 30 años. Y, cuando hablo con mi madre del tema, ella opina igual que yo", comenta Isabel, madre de dos hijas y vecina del Aljarafe. "Creo que hoy hay más posibilidades de que los jóvenes se vean envueltos en algún tema desagradable, que les roben o, en caso de las niñas, que las acosen o las violen. Y, por otro lado, creo que hay más impunidad,. Se cometen delitos o infracciones y después no pasa nada, al día siguiente están en la calle".

Esta madre reconoce que, con el conocimiento de su hija, cuenta con una aplicación de móvil llamada Durcal, un localizador gps que ofrece información sobre la ubicación de una persona. "Sé que no soy la única. Conozco a muchos padres que también la tienen. Mi hija lo sabe y no le importa. No es una cuestión de confianza. Confío en ella. Sólo quiero saber dónde está en el caso de que le ocurra algo", explica esta madre. "A mis hijas siempre les he dicho que, si creen que están en peligro, corran y pidan ayuda a un policía o a una señora que vean en la calle, nunca a un hombre que esté solo".

El alcohol, el tabaco y el consumo de drogas son otras de las preocupaciones de estos padres. "Mi hijo tiene 15 años y aún no bebe ni participa en botellones, pero sé que hay otros chicos de su edad que sí lo hacen. Me da pánico que consuman drogas o que beban", señala Carmen Romero, padre de un niño de 15 años y residente también en el Aljarafe. "En el caso de mi hijo, tengo la suerte de que su pandilla está formada por amigos de toda la vida, se conocen desde que eran pequeños y han coincidido en el instituto. Los padres nos conocemos y nos apoyamos. Nos ayudamos entre nosotros", continúa.

"El tema del alcohol y de los jóvenes que beben más de la cuenta es una cuestión de educación, y eso es responsabilidad de los padres", añade Isabel, madre de dos chicas.

Roberto Díaz, padre de un joven de 17 años y vecino del centro de Sevilla, reconoce que, tras conocer la noticia del joven asesinado en Palomares del Río, habló del tema con sus hijo. "Estamos en shock. A penas ha transcendido información sobre lo sucedido pero, desde que me enteré, tengo la sensación de que le podía haber pasado a mi hijo, le podía haber pasado a cualquier familia", señala este padre. "Como padre te sientes impotente. Le das una educación y unos valores a tus hijos, intentas hacerlo lo mejor posible, pero cuando salen por la puerta de tu casa, solo te queda rezar. Pero también ellos tienen que vivir. Hay que buscar el equilibrio".

Este padre recuerda que su hijo se vio involucrado en una reyerta en la Feria de Abril de este año. "Estaba en el lugar inapropiado en el momento inadecuado. Por suerte no le pasó nada pero se llevó un gran susto. En seguida me llamó por teléfono y su madre y yo, que estábamos en el recinto ferial, fuimos a buscarlo. Siempre que mi hijo sale y va a alguna celebración tipo Semana Santa o Feria, mi mujer y yo también salimos y paseamos para ver el ambiente. Sabemos por dónde se suele mover mi hijo y, a veces, lo vemos a lo lejos. Vemos con quién está y nos vamos. Él casi nunca nos ve. Él lo sabe y no le importa, y nosotros nos quedamos más tranquilos así".

Díaz también reconoce que, cuando su hijo le pide permiso para ir a alguna fiesta, verifica quién la organiza y dónde es. "No pretendo ser un padre controlador pero sí saber por dónde se mueve mi hijo.Tengo amigos con hijos que no lo hacen y luego se llevan algún que otro susto, como el de la fiesta de Halloween en la Carretera Amarilla", comenta este padre haciendo alusión al local desalojado por la Policía Local de Sevilla este sábado 29 de octubre en el que resultaron heridos al menos 13 menores de edad.

Isabel, madre de dos hijas y vecina del Aljarafe, también admite que se interesa por las condiciones de las fiestas a las que acude sus hijas. "Unas de mis hijas me pidió con 15 años ir a una fiesta de fin de año. Ella estaba convencida de que era una fiesta inofensiva, en la que no vendían alcohol a menores". Esta madre junto a su marido verificaron quién era el organizador de la fiesta y, finalmente, no le permitieron a su hija asistir. "Los organizadores pusieron a chicas de la edad de mi hija a vender las entradas para captar a adolescentes. Eso no debería estar permitido", se queja la mujer.

Además, del joven fallecido en Palomares del Río, la pasada noche de Halloween hubo otras dos muertes violentas en diferentes puntos del país: uno hombre resultó tiroteado en Málaga y otro joven murió apuñalado en Salou (Tarragona). "Como padre, nunca piensas que cuando tu hijo se despide de ti porque va a salir con los amigos, no lo vas a volver a ver", destaca Roberto Díaz. "Por desgracia, puede ocurrir".