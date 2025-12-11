Reclaman un refuerzo en la seguridad del Virgen del Rocío tras el ataque de un hombre armado con gasolina y cuchillos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a través de su área de Seguridad Privada en Sevilla, ha solicitado este jueves a la Dirección del Hospital Virgen del Rocío un "refuerzo urgente de los medios humanos y materiales" destinados a la seguridad del centro, tras un incidente de extrema gravedad registrado el miércoles que pudo derivar en una tragedia. El sindicato advierte que las actuales dotaciones "no se corresponden con el nivel de riesgo al que se enfrentan a diario profesionales y usuarios".

El episodio comenzó sobre las 10:50 horas, cuando los servicios de emergencias del hospital recibieron un aviso por la presencia de un hombre con actitud agresiva. Según fuentes policiales, el individuo habría amenazado con un cuchillo a una doctora y a varios pacientes, aunque afortunadamente no se produjeron heridos. Tras este aviso, la Policía Nacional acudió al hospital y procedió a la detención del hombre, que permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

CSIF denuncia que la Dirección del hospital "ha hecho invisible la decisiva actuación" del servicio de seguridad privada durante el incidente. Según el sindicato, fueron los vigilantes quienes "neutralizaron la amenaza y redujeron al agresor en primera instancia", manteniendo la situación bajo control hasta la llegada de la Policía Nacional.

Entre los objetos decomisados al agresor se encontraban botes de gasolina, una navaja, otra arma blanca, un bote de gas para mecheros y un mechero modificado para no apagarse. CSIF subraya que esto "evidencia el elevadísimo riesgo de incendio y daño a personas generado en una zona altamente concurrida del hospital".

Según el sindicato, testigos y trabajadores explicaron que, nada más acceder al área de atención, el agresor lanzó un bote de cristal con gasolina contra las mesas, obligando a las personas presentes a evacuar de inmediato. Posteriormente, se atrincheró en el despacho de la responsable del área, bloqueando la puerta y arrojando un segundo bote de gasolina en el interior.

Asimismo, destaca que los vigilantes de seguridad "intervinieron de inmediato". "Pese a que el agresor intentó impedir su entrada lanzando cuchilladas y utilizó a una trabajadora como escudo humano mientras empuñaba un martillo y un cuchillo, los vigilantes lograron reducirlo y engrilletarlo en un momento crítico, evitando así daños mayores", aspotilla CSIF.

El sindicato insiste en la necesidad de "reconocer expresamente la labor" de sus profesionales, cuya actuación "rápida, profesional y valiente" fue determinante para evitar una posible tragedia, y exige que se adopten medidas adicionales que garanticen la seguridad de trabajadores y usuarios ante situaciones de alto riesgo.