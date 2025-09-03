Regina presenta su espectáculo "Por los versos de la copla y el cante" en la Fundación Cajasol

El 4 de septiembre a las 21.00 horas, la voz inconfundible de Regina llenará el Patio de la Fundación Cajasol con su espectáculo "Por los versos de la copla y el cante", una propuesta musical cargada de sentimiento, tradición y poesía andaluza.

La artista estará acompañada en guitarra por Víctor Torres, al piano por Manuel García, en la percusión por Manuel Herrero y en coros y palmas por Los Mellis. La entrada será libre hasta completar aforo.

Regina García Manzano, más conocida en el mundo del cante flamenco simplemente como Regina, nació en Heidelberg (Alemania), aunque reside en Huelva desde los seis años. Desde pequeña comenzó a adquirir el sentido flamenco con el que hoy se expresa en cada escenario donde es invitada a compartir su arte.

Con tan solo siete años, participó en un concurso en Tharsis (Huelva) en el que cantó mano a mano con una de las grandes figuras del cante, El Cabrero.

A lo largo de los años, Regina no ha dejado de cosechar reconocimientos, logrando el Primer Premio de Fandangos en numerosos concursos celebrados en Huelva, Alosno, Valverde del Camino, Cumbres Mayores, Encinasola y San Silvestre, entre otros.