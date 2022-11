El retraso de Patrimonio frena la ejecución de importantes proyectos para Sevilla

Una demora que en muchos casos excede del año. El importante retraso que registra la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico mantiene en suspenso un buen número de proyectos patrimoniales de importancia para la ciudad. Los cambios en la estructura de la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte surgidos tras las elecciones autonómica, se unen a la falta de técnicos que puedan analizar e informar sobre estos expedientes, muchos de ellos complejos, según ha podido saber este periódico. Una prueba de esta dilación sin justificación es que en la reunión del pasado cuatro de octubre se analizó y autorizó el proyecto para la restauración de las dos torres de la iglesia de San Luis de los Franceses, una intervención que cuenta con más de un año de demora.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, un órgano dependiente de la delegación territorial en Sevilla de Turismo, Cultura y Deporte, cuya responsable es Minerva Salas, tiene pendiente de estudio e información un buen número de proyectos, tanto públicos como privados, que cuentan ya con sus presupuestos aprobados y a los que tan sólo resta este importante trámite para que la concesión de la licencia de obras sea una realidad y se puedan empezar cuanto antes. Este periódico ha realizado una recopilación de los mismos.

Uno de los casos más significativos es el que afecta al Pabellón Real, en la Plaza de América del Parque de María Luisa. En octubre de 2021 se remitió a la el proyecto básico que comprenderá las obras necesarias para la recuperación del Pabellón Real como centro expositivo y divulgador de la figura de Aníbal González Álvarez de Osorio y en general de la arquitectura regionalista sevillana. El edificio pasará así a completar la oferta expositiva de la Plaza de América junto al Pabellón Mudéjar y el Museo Arqueológico Provincial. La inversión estimada para la adecuación se aproxima a 1,2 millones de euros que se suma al millón de euros invertido el pasado mandato para la restauración de la fachada.

En la misma Plaza de América la ciudad está pendiente del inicio de la rehabilitación del Museo Arqueológico, que cuenta con un presupuesto de más de veinte millones de euros a cargo del Estado. El pasado mes de septiembre se presentó un reformado del proyecto, cuyo responsable es Guillermo Vázquez Consuegra, para su estudio, aprobación y concesión de la licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo. Si se mantiene la tónica actual, el asunto no será abordado, al menos, hasta septiembre de este año, por lo que se habrá perdido otro año y ya no se cumplirá con el calendario previsto para los trabajos.

Un año de demora lleva ya las ejecución de unas actuaciones urgentes en el patio de la Hacienda Miraflores. Ya se ha invertido más de un millón de euros en este espacio convertido en un centro de educación ambiental y otros usos relacionados con parques y jardines dentro del proyecto de capitalidad verde europea.

La ansiada sombra en la Avenida de la Constitución es otro proyecto que espera ser visado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Urbanismo adjudicó en marzo nuevo contrato por tres años para instalar toldos esta arteria principal del Casco Antiguo de la ciudad. Con un presupuesto de 489.401 euros, las velas cubrirán toda la Avenida, desde las confluencias de las plazas Nueva y San Francisco hasta la Puerta de Jerez. El proyecto técnico se encuentra pendiente de la valoración de la Comisión para que sea una realidad el próximo año.

Las obras de rehabilitación de la casa natal de Luis Cernuda también aguardan el visto bueno de Patrimonio para dar comienzo. Con un presupuesto de casi un millón de euros, el proyecto museográfico se fundamenta en la vinculación del poeta y su obra con la ciudad y contempla desde objetos personales hasta una biblioteca especializada. El edificio recuperará su tipología de casa patio.

La importante actuación de transformación urbanística que promueve el Puerto en la avenida de las Razas fue trasladado a Patrimonio en octubre para su estudio. Otros proyectos en la cola afectan al monumento a San Fernando de la Plaza Nueva, que aguarda desde julio su turno para ser sometido a una serie de mejoras. La reparación de unos vidrios rotos en el edificio de Plaza de Armas (agosto de 2022). Y la rehabilitación de la antigua discoteca Bandalai, un edificio construido inicialmente para la Exposición Iberoamericana de 1929 que se encontraba muy degradado.

El agravante de los Planes de Protección

El colapso de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico no sólo afecta a grandes proyectos de la ciudad. Los ciudadanos también se ven afectado debido a la situación en la que se encuentran algunos Planes Especiales de Protección del Conjunto Histórico. Al no estar aprobados definitivamente, son muchos los expedientes que deben ser estudiados y aprobados si procede por este organismo. Se trata de una situación anómala que agrava la situación y que perjudica tanto a la administración como a los propietarios. Un vecino que quiera hacer una reforma parcial en una vivienda o en un local tiene que esperar más de un año y medio. El perjuicio es evidente. Por ejemplo, se da el caso de hay calles, como Alfonso XII que cuentan con tramitaciones distintas. En la acera de los impares, cualquier asunto debe ser tratado por Patrimonio al no estar adaptado el Plan a los dictados de la Justicia.