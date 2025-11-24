Riesgo de atropello en la Cartuja cada vez que juega el Betis en casa

El riesgo de atropello en las inmediaciones del estadio de la Cartuja es más que patente cada vez que juega el Betis en casa. Es frecuente que haya aficionados que caminen por zonas prohibidas para el paso de peatones, sin que hasta el momento haya ocurrido una desgracia por pura fortuna. Sucede cada día de partido en la carretera SE-20, la conocida como ronda Supernorte, que discurre muy cerca del estadio y que es una de las vías de acceso y salida del mismo.

Cuando no está cortada, claro, que ocurre a menudo cada vez que llueve porque el firme presenta serios desperfectos y se suelen formar socavones importantes. Así ha ocurrido recientemente con las fuertes precipitaciones que han caído en las últimas semanas sobre Sevilla. Es frecuente que haya aficionados que aparquen su coche en alguna zona próxima y crucen por mitad de la carretera, con el peligro que ello conlleva.

Un grupo de personas se dispone a cruzar una vía. / Antonio Pizarro

Ayer mismo, antes del partido que enfrentó al Betis contra el Girona, cualquiera que estuviera por allí pudo ver a personas, algunas de ellas menores de edad, andando por mitad de la vía en dirección al estadio de la Cartuja. Lo mismo ocurre a la salida, con el peligro acrecentado porque la visibilidad es mucho menor. El partido de ayer comenzó a las 16:15 horas y terminó pasadas las 18:00, momento en el que ya iba cayendo la tarde. Ha pasado otras veces en partidos que se celebran en horario nocturno, y raro es ver a alguien que lleve un chaleco reflectante para que al menos pueda ser visto desde lejos por los conductores.

Este peligro se ve todavía más agravado en fines de semana como el pasado, en los que apenas hay policías locales por el conflicto laboral que mantiene la plantilla con el Ayuntamiento de Sevilla. Esta situación ha derivado en que sólo se cubran los servicios con el turno ordinario, que es manifiestamente insuficiente para poder atender todas las incidencias que haya en la ciudad con unas mínimas garantías. No se han montado, por tercer fin de semana consecutivo, controles de alcohol y drogas. En las inmediaciones del estadio, se pudo ver más a los policías locales de Santiponce (la mitad del recinto está en este término municipal y al menos una patrulla está en un punto fijo todos los partidos) que a los de Sevilla.