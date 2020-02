Dos robos por alunizaje en perfumerías Aromas en una sola noche

Los robos por alunizaje en la cadena de perfumerías Aromas no cesan. La madrugada de este jueves se ha saldado con dos nuevos robos en establecimientos de esta empresa en Sevilla que, sumados a otro de similares características la semana pasada en Córdoba, eleva ya a tres los robos en estas tiendas de cosmética en lo que va de año.

Los aluniceros actuaron primero en la tienda Aromas de Montequinto donde en torno a las 4:16 horas empotraron un coche contra la reja de entrada del establecimiento, pero, según han confirmado fuentes del caso, no habrían podido finalmente entrar en el local y huyeron de la zona abandonando el vehículo utilizado en el alunizaje. Apenas veinte minutos después, un grupo de aluniceros -no puede determinarse si fueron los mismos o no- sí consumaron un robo en el establecimiento de esta cadena en la calle Felipe II.

El robo se ha producido a las 4:36 horas, cuando al menos cuatro delincuentes han empotrado sobre la reja de entrada al negocio un vehículo. Luego han accedido al interior del local y han sustraído artículos de alta perfumería que fueron cogiendo a toda prisa de las estanterías y metiendo en grandes bolsas de plástico, tal y como puede verse en el vídeo grabado por la cámara de seguridad del local y al que ha tenido acceso este periódico. Los ladrones van encapuchados para que no se les vea el rostro y también utilizan guantes para no dejar huellas digitales. Llevan también linternas para moverse con más facilidad en la oscuridad. Tras consumar el robo, los ladrones han huido con el botín en el vehículo tras dejar destrozado el interior de la perfumería.

Las mismas imágenes muestran cómo son al menos cuatro las personas que han participado en el robo de las tres de ellas han accedió al local mientras una cuarta puede verse en los alrededores de la puerta haciendo labores de vigilancia.

Son los dos primeros robos por alunizaje que sufre esta cadena de perfumerías en Sevilla en lo que va de año. En el verano de 2019, esta empresa fue víctima hasta nueve robos en poco más de dos meses en un verano de los más negros para la firma Aromas en Sevilla, una empresa de las más afectadas por los alunizajes en los últimos años en la ciudad. De hecho, suma desde septiembre de 2016 hasta la fecha actual se han llegado a contabilizar más de 70 atracos. Los ladrones buscan siempre perfumes caros, fáciles de revender en mercadillos o incluso puerta a puerta en determinados barrios de la ciudad. Para ello roban mediante dos métodos: el alunizaje clásico, que consiste en empotrar un vehículo dando marcha atrás hasta hacer saltar las lunas del escaparate o la persiana de seguridad; o uno más rústico, la fractura del cristal a mazazos hasta conseguir abrir un hueco lo suficientemente grande para que quepa una persona.