Salud hará un seguimiento a las personas en contacto con las aves muertas por gripe aviar

La Consejería de Salud y Consumo realizará un seguimiento a las personas que han estado en contacto con las aves muertas en Sevilla por gripe aviar, tras decidir el Ayuntamiento, por seguridad, el cierre el parque del Tamarguillo de la capital andaluza, donde se encontraban.

Fuentes de Salud han informado a EFE de que se trata de una enfermedad provocada por virus que circulan frecuentemente entre las aves "y pueden transmitirse ocasionalmente a las personas que están en contacto con aves enfermas o en ambientes contaminados".

Para seguir esta Enfermedad de Declaración Obligatoria, la Junta de Andalucía dispone de sistemas de vigilancia tanto animal como humana, a fin de detectar rápidamente los focos de gripe y poner en marcha las medidas de control adecuadas, ha precisado la Consejería.

En el caso de la vigilancia humana, consiste, entre otras medidas, en la identificación, evaluación y seguimiento médico durante diez días de las personas expuestas a las aves enfermas o muertas.

En caso de encontrarlas en una misma zona, el Gobierno andaluz recomienda a la ciudadanía no tocar ni manipular esas aves e informar al ayuntamiento del municipio en cuestión.

Además, las personas encargadas de las tareas de manipulación de animales enfermos o de cadáveres, deben también seguir determinadas recomendaciones: utilización de equipos de protección individual (guantes y mascarillas) y vacunación anual de la gripe estacional.

En el caso del foco del Parque del Tamarguillo de Sevilla se va a proceder a la identificación de las personas expuestas, aunque se considera que el riesgo para la población es muy bajo.