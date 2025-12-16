Sanidad inicia la licitación de las obras del futuro Centro de Protonterapia de Sevilla

El proyecto para dotar a Sevilla de un Centro de Protonterapia ha dado un paso decisivo con el inicio del expediente de contratación de las obras, una vez publicada la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Esta infraestructura sanitaria de alta tecnología se ubicará en el complejo del Hospital Muñoz Cariñanos, en la avenida de Jerez de la capital hispalense, y contará con una inversión de 20,87 millones, financiados con fondos europeos Feder, y se distribuirá en varias anualidades entre 2026 y 2028.

El futuro centro permitirá incorporar a la sanidad pública andaluza uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica. La protonterapia destaca por su alta precisión, que permite actuar directamente sobre el tumor, minimizando el daño a los tejidos sanos y reduciendo los efectos secundarios en los pacientes.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de unos 2.600 metros cuadrados, diseñado específicamente para albergar todas las áreas necesarias para la aplicación de esta técnica avanzada. Incluirá espacios de tratamiento, simulación, física médica, enfermería, áreas administrativas, zonas de personal y servicios técnicos. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto aprobado en noviembre de 2025 y tendrán un plazo de ejecución de 24 meses.

El procedimiento de contratación será abierto, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, y el expediente queda exceptuado de la autorización previa del Consejo de Gobierno, en el marco de las medidas de agilización administrativa vinculadas a los fondos europeos.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha subrayado este martes que "la protonterapia representa un salto cualitativo en el abordaje del cáncer". "Permite tratamientos más precisos y eficaces, reduciendo los efectos secundarios y mejorando la calidad de vida de los pacientes", ha dicho, durante el acto de presentación de los nuevos cinco CSUR (Centros, Servicios y Unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud) del Hospital Universitario Virgen del Rocío. En este sentido, ha destacado que "Andalucía cumple su compromiso de incorporar innovación clínica útil allí donde más se necesita, reforzando un sistema sanitario público más moderno, equitativo y sostenible".

Sanz ha añadido que este centro "situará a Andalucía a la vanguardia de la radioterapia en España, garantizando que los pacientes oncológicos puedan acceder a terapias de última generación dentro del sistema sanitario público, sin necesidad de desplazarse a otras comunidades". "Con este nuevo centro damos un paso decisivo para consolidar una red oncológica pública más potente, más innovadora y más justa", ha concluido, insistiendo en que "la sanidad andaluza avanza con previsión, planificación y visión de futuro, poniendo siempre a los pacientes en el centro de cada decisión".

Tal y como adelantó este periódico el pasado mes de octubre, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ya concedió la licencia de obras al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la demolición de las edificaciones existentes y la construcción del nuevo centro en una parcela situada a espaldas del Hospital Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar. Entre los trabajos autorizados figuran la demolición de un edificio de viviendas de más de 700 metros cuadrados, una nave industrial, caracolas prefabricadas y varias marquesinas.

La licencia fue solicitada por el SAS el 15 de julio, tras completarse el traslado del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sevilla que ocupaba anteriormente este emplazamiento. La Junta de Andalucía eligió esta ubicación por su situación estratégica, su viabilidad técnica y su cercanía a otras infraestructuras hospitalarias, lo que permitirá optimizar los recursos humanos y técnicos.

Según la planificación de la Junta, las obras podrían finalizar a finales de 2026, con el objetivo de que el centro entre en funcionamiento y reciba a sus primeros pacientes en 2028. El Centro de Protonterapia de Sevilla será uno de los dos únicos de estas características en Andalucía, gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega, y está llamado a convertirse en un referente en la atención oncológica avanzada, no solo para la comunidad andaluza, sino también para pacientes de otras regiones y, eventualmente, de otros países de la Unión Europea.