Santa Justa se vacía de trenes y viajeros por el temporal y por la huelga ferroviaria
Este lunes no circulan a causa del agua ni los media distancia ni cuatro de las líneas de Cercanías, y solo funciona el C-1 entre Lebrija y Los Rosales y han salido hasta ahora dos AVE a Madrid
El temporal mantiene unas 20 carreteras con incidencias y más de 100 desalojados en Sevilla
La estación de Santa Justa de Sevilla ha amanecido este lunes vacía de trenes y de viajeros por los efectos del temporal, que ha inundado e inutilizado las vías, y por la huelga ferroviaria que ha comenzado este lunes. En la jornada de hoy no circulan por el agua los trenes de media distancia ni cuatro de las líneas de Cercanías de Sevilla (C-2, C3, C-4 y C-5). Los maquinistas corroboran que únicamente ofrece servicio el Cercanías C-1 en el tramo desde Lebrija a Los Rosales.
Solo el AVE entre Sevilla y Madrid, con servicio alternativo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, ha funcionado este lunes condicionado por los servicios mínimos del 75% impuestos por la huelga. Según Renfe, este lunes han salido los dos primeros AVE a Madrid programados a primera hora de la mañana. Queda por ver si saldrán los otros seis AVE previstos
Así pues no hay tren de Cercanías ni al Aljarafe Norte, ni a la Sierra Norte, ni a la Cartuja ni a los barrios que conecta el circular.
A los efectos del temporal se ha sumado este lunes la huelga ferroviaria convocada por todos los sindicatos del sector.
