Sevilla activa un plan de choque de urgencia para "parchear" las calles dañadas por el temporal

Sevilla se encuentra en una situación de relativa normalidad tras las últimas borrascas, aunque el Ayuntamiento mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal (PEM) en Nivel 1 por precaución ante el elevado caudal del río Guadalquivir.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, José Luis Sanz, que ha adelantado que en los próximos días se pondrá en marcha "un ambicioso plan de asfaltado" para reparar los daños ocasionados por las últimas borrascas, con especial atención a las calles de la ciudad y a la SE-20, la ronda norte, cuya reurbanización y ajardinamiento están pendientes de comenzar.

"Hay una empresa que está esperando que deje de llover y que disminuya la humedad en el ambiente, porque si no, no se puede asfaltar para nada", ha explicado Sanz, señalando que los trabajos podrían iniciarse "a finales de esta semana" si las condiciones meteorológicas lo permiten. Mientras tanto, se están realizando "labores de parcheo" en toda la ciudad para mantener transitables las vías más afectadas.

El alcalde destaca que la situación de la ciudad es de "total normalidad", aunque el Plan de Emergencias Municipal (PEM) sigue activo en Nivel 1 por el elevado caudal del río Guadalquivir, que actualmente discurre a 3.930 metros cúbicos por segundo. "Todo parece indicar que el nivel irá descendiendo, y la cantidad de agua que pueda caer ya no será relevante", afirmó.

Además de la SE-20, se están valorando soluciones para evitar inundaciones en caminos de Valdezorras y otras vías afectadas por arroyos, con la intención de que los caminos se reabran "lo antes posible". En paralelo, muchos parques y jardines ya han sido reabiertos tras su revisión, aunque el cementerio permanece cerrado por daños graves en más de 60 árboles que deberán ser talados.

En cuanto a instalaciones como Fibes, el alcalde aseguró que "funcionan con normalidad", y que el desbordamiento del Tamarguillo "no provocó daños en la instalación eléctrica". "Los técnicos trabajan para evitar que problemas similares se repitan en el futuro", ha dicho el alcalde.

Sanz subrayó que los embalses de la ciudad presentan niveles muy elevados, lo que garantiza el abastecimiento hasta 2030, y que los tanques de tormenta y colectores "han funcionado correctamente durante el temporal".