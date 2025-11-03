Sevilla Quiere Metro facilita que los sevillanos participen en las alegaciones del tramo sur de la línea 3

La asociación Sevilla Quiere Metro ha puesto en marcha una iniciativa de colaboración abierta para facilitar la participación ciudadana en el proceso de alegaciones del estudio informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla, publicado el 21 de octubre por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Este tramo, la segunda parte de la línea 3, que conecta Prado de San Sebastián, Heliópolis, Los Bermejales y Bellavista con el Hospital de Valme, se encuentra actualmente en fase de información pública, con plazo de presentación de alegaciones hasta el 2 de diciembre.

Durante este periodo, cualquier persona puede formular propuestas o sugerencias para enriquecer el proyecto. Con el fin de facilitar este proceso, Sevilla Quiere Metro ha habilitado un formulario online (https://forms.gle/FNLV3WaCHptEcKmMA) que permite a la ciudadanía enviar sus ideas de forma sencilla, en apenas cinco minutos.

Enlace QR de la encuesta:

El objetivo de la asociación Sevilla Quiere Metro es analizar todas las propuestas recibidas, desarrollarlas con el rigor técnico necesario y, a partir de ellas, elaborar un documento de alegaciones constructivas que enriquezca la propuesta provisional de la Junta de Andalucía.

La entidad recuerda que a propuesta actual, la publicada en el estudio informativo, tiene carácter provisional porque aún debe pasar el periodo de alegaciones previsto por la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía. En su artículo 9, la ley indica que, una vez concluya el plazo de alegaciones, se remitirá la propuesta provisional y el resultado de las alegaciones a la Consejería competente en Medio Ambiente, para la tramitación medioambiental (emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, la DIA). Una vez incorporados los condicionantes de la DIA, así como las alegaciones aceptadas, la Consejería de Fomento incorporará los cambios para aprobar el trazado de manera definitiva (propuesta definitiva) y, a partir de ese momento, comenzará a redactarse el proyecto constructivo, paso previo a la licitación de las obras.

“Desde la asociación Sevilla Quiere Metro queremos escuchar a la ciudadanía, contar con su participación y, especialmente, facilitar que todo el mundo pueda contribuir de manera muy cómoda y sencilla en este proceso, porque sabemos que la gente tiene ideas geniales que pueden mejorar la propuesta actual y, en última instancia, la movilidad de Sevilla. El tramo sur, algún día, se hará realidad y ayudará a muchas personas”, indican desde la junta directiva de Sevilla Quiere Metro.

La asociación hace un llamamiento especial a los vecinos y vecinas de los barrios directamente beneficiados por el tramo sur de la línea 3 de metro—Heliópolis, Los Bermejales y Bellavista—, así como a todas las personas interesadas en el futuro de la movilidad sevillana, para que participen antes del 17 de noviembre, fecha límite interna para recopilar y analizar las aportaciones ciudadanas. Este plazo permitirá a Sevilla Quiere Metro estudiar las propuestas con detalle y presentarlas con el rigor necesario antes del 2 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo oficial de alegaciones ante la Junta de Andalucía

Quienes necesiten más información o deseen ampliar el plazo de envío pueden contactar con la asociación a través del correo electrónico sevillaquieremetro@gmail.com.

El estudio informativo completo puede consultarse en:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/613900.html

El breve resumen del Estudio Informativo que Sevilla Quiere Metro ha preparado puede descargarse en: https://drive.google.com/file/d/1oFIcPCpXKdARV2yWYxdiN60k10TThr2J/view?usp=drive_link

Sobre Sevilla Quiere Metro

Sevilla Quiere Metro es una asociación ciudadana que promueve una red de metro interoperable, accesible y bien conectada, como pieza clave de un sistema metropolitano moderno, competitivo y sostenible.