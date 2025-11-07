Una sevillana se encuentra herida grave tras ser apuñalada por su hijo en Murcia

Una mujer de 58 años, vecina de Sevilla, se encuentra en estado grave en un hospital de Murcia, después de que fuera apuñalada en el cuello por su hijo en un piso turístico de esta ciudad. Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la mañana del miércoles en unos apartamentos del barrio de Santa María de Gracia.

El 112 de Murcia recibió la llamada de un familiar de ambos, que llamaba desde Sevilla y comunicaba que la mujer estaba herida en el piso y el hijo estaba en la puerta, según publican distintos medios locales murcianos. Fue el joven el que telefoneó a su padre para comunicarle que había pasado la noche de fiesta por la ciudad y que, al volver al apartamento, se había encontrado a su madre con una profunda herida en el cuello.

Se activó el protocolo habitual para este tipo de casos. Una ambulancia trasladó a la mujer hasta el hospital Virgen de Arrixaca, donde permanece en estado grave, mientras que la Policía Nacional detuvo al hijo como presunto autor del intento de homicidio. Los policías no creyeron la versión de él desde el primer momento y lo detuvieron.

El juzgado de Instrucción número 9 de Murcia envió el jueves al joven a prisión, además de solicitar un informe sobre la imputabilidad de este hombre, que podría tener problemas con las drogas y sufrir también algún tipo de trastorno mental.