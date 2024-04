Un sondeo muy curioso en el barrio de Los Remedios de Sevilla

A la muy simpática ministra de Vivienda y Agenda Urbana (los ministerios cada vez tienen nombres más extraños) el frío no le entra por los pies. La también muy elegante Isabel Rodríguez –algunas de sus compañeras en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo deberían aprender de su estilismo– cada vez que decide venir al sur y cruzar Despañaperros deja sus pinreles al aire. Así lo hizo el pasado jueves cuando acudió a la capital hispalense para visitar las cubiertas de la iglesia de la Anunciación (donde el Gobierno ha apoquinado más de 500.000 euros a través del 1,5% cultural) y garantizarle al presidente de la Diputación, el socialista y rinconero Javier Fernández, la colaboración de su departamento en varios proyectos residenciales que promueve la administración supramunicipal.

La que fuera alcaldesa de Puertollano –ciudad manchega por la que pasa el AVE (el tren de alta velocidad donde muchos pasajeros aprovechan para descalzarse, ya que hablamos de pinreles)– acudió a Sevilla con unos zapatos rojos bastante elegantes, descubiertos y sin media alguna que la protegiera del cierto frío que hacía a hora tempranera. La ministra del PSOE debió mirar antes la predicción de la Aemet (que tantas malas noticias nos ha dado en Semana Santa) y se percató de que al mediodía de esa jornada el termómetro se pondría por encima de los 25 grados. “Aquí en Sevilla siempre hace buen tiempo”, dijo la titular de Vivienda con una sonrisa de oreja a oreja mientras subía una de las escaleras de las cubiertas de la Anunciación, que se abrirán a las visitas en verano (ningún rincón sin turistas).

A la convocatoria de la ministra no acudió el alcalde José Luis Sanz, quien envió al portavoz de gobierno y concejal de Turismo, Juan Bueno. Sí estuvo presente el portavoz socialista, Antonio Muñoz, con quien en el anterior mandato se gestó la participación gubernamental en dicha restauración. Sanz ponía, así, de manifiesto el malestar tras filtrarse un mensaje de la jefa de gabinete de Rodríguez en el que proponía cambiar el destino de las subvenciones nominativas a viviendas para que no fueran a parar a las arcas consistoriales sino a las de la Diputación, como supuesto “castigo” por el giro político en el Ayuntamiento hispalense. Rodríguez, en declaraciones a los periodistas, lamentó el “feo” del regidor popular por no asistir a su visita. Todo ello con una sonrisa y subida en esos tacones rojos que hubiera inspirado al mismísimo Sebastián Yatra (pierde mucho en sus directos).

Camino de la Feria

Aunque si hablamos de rojos (me refiero al color, no a la opción política) les recomiendo que, ya próxima la Feria, cuando vayan buscando el Real de los Remedios (lo de recinto ferial chirría en los oídos), se pasen por la calle Niebla en su intersección con Virgen de África. Una vez allí, fijen la mirada en la fachada de la Escuela Politécnica Superior (centro universitario cuyo traslado ha integrado la lista de los proyectos eternamente demorados en Sevilla). Allí verán colocadas tres farolas de diseño distinto. Por un momento, pensarán que se encuentran ante el muestrario de un fabricante. Dos de ella son rojas y otra gris. La principal diferencia concierne a la sujeción. En una de ellas, el ángulo recto que conforma el brazo de la farola con el anclaje al paramento contiene una pequeña recreación de los arquillos de medio punto que distinguen al puente de San Telmo, emblema de este barrio y que lo diferencia de Triana, que tiene en el de Isabel II uno de sus principales símbolos.

Este diseño recuerda mucho al que en su día presentó el propio José Luis Sanz, cuando aún era candidato a la Alcaldía, para embellecer las luminarias del Casco Antiguo de la ciudad, donde entre otros modelos proponía una farola con los círculos por los que se reconoce al puente de Triana. Un libro de estilo que, incluso, contenía bolardos y papeleras inspiradas en la arquitectura tradicional sevillana.

Los nuevos modelos de farolas para Los Remedios se dieron a conocer semanas atrás mediante un escrito que el distrito envió a varias asociaciones vecinales del barrio. Algunos de los residentes que recibieron el mensaje (se difundió principalmente por grupos de whatsapp) han confirmado a este periódico que el fin de la misiva era organizar un sondeo para elegir el nuevo tipo de farola. Sin embargo, a los pocos días del envío, el mensaje desapareció y nada más se ha sabido, hasta ahora, de la propuesta, de la que queda el singular muestrario instalado en Virgen de África.

En ascuas

Así las cosas, los sevillanos estamos en ascuas. No sabemos cuándo se retomará este referéndum para elegir el mobiliario urbano. Ni si quiera si se llevará a cabo. También se desconoce si tal iniciativa se repetirá en otros barrios de la ciudad. Incertidumbre total que nos hace estar con las carnes abiertas. Y por si las dudas fueran pocas, desde Fiestas Mayores nos recuerdan que tras la semana de farolillos tendremos que elegir otra vez sobre el formato de Feria: si la queremos de sábado a sábado o de lunes a domingo.

Cuestiones trascendentales para estrujar los sesos de los ciudadanos mientras desde Madrid nos niegan las subvenciones. Para aliviar tanto estrés cívico, hagamos como la ministra Rodríguez, dejar los pies al aire y llenárnoslos de albero.