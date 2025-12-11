'The Sevillaner' celebra sus 100 portadas y la presentación de su primer libro

The Sevillaner, el proyecto ilustrado que en poco más de dos años se ha convertido en una declaración de amor —y de intenciones— hacia la ciudad de Sevilla, celebra la publicación de sus primeras cien portadas con una exposición retrospectiva en LAB Sevilla, el lanzamiento de su primer libro recopilatorio y la presentación de una obra mural creada especialmente para la ocasión.

La cita es del sábado 13 al domingo a las 18.00 h hasta el 28 de diciembre. Lugar: LAB Sevilla (Calle Peral 57, Sevilla).

El proyecto reivindica la capacidad de Sevilla para contarse a sí misma a través de la ilustración: un lugar donde identidad, ciudad y lenguaje visual dialogan en cada portada.

Nacido casi como un juego a partir de una propuesta académica y desarrollado en el espacio creativo Manifiesto Taller, The Sevillaner creció de manera orgánica hasta reunir una comunidad diversa de ilustradores y artistas locales.

La exposición reúne por primera vez las cien portadas publicadas, un recorrido visual que revela la pluralidad estética y conceptual que define al proyecto. Algunas ilustraciones celebran la belleza innegable de Sevilla; otras abordan, desde una mirada crítica y contemporánea, cuestiones como la desigualdad, la gentrificación o el turismo desmesurado. Todas comparten la voluntad de mostrar la ciudad sin filtros: aquí no hay dos visiones iguales.

El cartel con las 100 portadas / The Sevillaner

Un libro que recoge la esencia del proyecto

Durante la exposición se presentará también The Sevillaner Vol. 1, un volumen editado con especial cuidado que recopila las cien portadas (más dos extra) y cuenta con un texto introductorio de la periodista y escritora Bea Guillén, quien define el proyecto como “un refugio honesto desde el que la ciudad se mira sin medias tintas; una Sevilla de mucha luz, sí, pero también de alguna sombra”. También cuenta con textos de Malacara y Rancio Sevillano. El libro está traducido al inglés por Megan Lloyd.

Un mural creado para la exposición

Uno de los momentos más esperados será la presentación de un graffiti original realizado en una de las paredes de LAB por dos reconocidas artistas murales de la ciudad: Ana Langeheldt y Silvia Chiclana (Arkasland), ambas participantes de The Sevillaner.

La obra, concebida específicamente para este evento, promete dejar al público sin palabras. En ella, las artistas reinterpretan un icono de Sevilla desde una perspectiva personal, libre y profundamente original, condensando en una sola pieza la filosofía que ha guiado a The Sevillaner desde sus inicios: hacer de la ciudad un territorio simbólico propio.

Un proyecto construido junto a su comunidad

The Sevillaner ha crecido acercando estas obras al público a través de redes sociales, exposiciones colectivas, prensa y diferentes plataformas culturales, además de la venta de láminas, postales y ediciones especiales. El equipo subraya que nada habría sido posible sin la comunidad que lo ha acompañado desde el principio: artistas, seguidores y amantes de Sevilla que han hecho suyo el proyecto con cada compra, cada publicación compartida y cada gesto de apoyo.

La exposición en LAB Sevilla se presenta así como una oportunidad para descubrir —o redescubrir— una Sevilla ilustrada desde cien miradas distintas y, al mismo tiempo, unificadas por la emoción y la imaginación. Un recorrido vibrante que culmina en esta celebración abierta al público.