La cumbre de innovación turística analizará en Sevilla cómo se construye el nuevo futuro del viaje

La nueva edición del TIS-Tourism Innovation Summit analizará cómo el sector está superando los desafíos de las nuevas tecnologías para construir el nuevo futuro del viaje. La feria, que se celebra del 22 al 24 de octubre en Fibes, abordará la nueva etapa del turismo, donde los viajeros planifican y reservan principalmente 'on line', lo que ha llegado a las agencias y turoperados a reinventarse para competir en un entorno digital que exige agilidad, innovación y experiencias a medida.

Por eso, TIS reunirá a directivos de Trip.com, Destinia, Pangea, Lastminute, Exoticca, We Road, Travelperk, e Intrepid travel, entre otros, para analizar herramientas y estrategias que permitan adaptarse a este nuevo entorno manteniendo la competitividad.

Dentro del congreso Tourism Innovation Global Summit, las agencias de viajes, OTAs y tour operadores contarán con una agenda especializada.

En una de las mesas, el director regional de Producto y Marketing en Europa de Trip.com, Nithya Ramesh, y la fundadora y consejera delegada de Skiboorkers, Anastasia Lizanets, compartirán cómo las principales plataformas están utilizando la IA generativa, la innovación en motores de búsqueda y el análisis del comportamiento del usuario para diseñar experiencias de viaje más inteligentes, ágiles e intuitivas.

El director regional para el Sur de Europa en Emerging Travel Group, Davide Amaro; el vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Hyperguest, Marc Armengol, y la directora general de Movilidad y Experiencia de Hotelbeds, Anna Grigoryan, revelarán cómo los actores tecnológicos están transformando el sector, haciéndolo más ágil, inteligente y escalable.

El fundador y consejero de Pangea, David Hernández; la directora de Operaciones de Destinia, Mónica Emilió Prieto, y el diector general de Avasa, Carlos López, debatirán cómo están adaptando sus modelos de negocio, procesos y propuesta de valor en un contexto en el que las herramientas digitales marcan la diferencia.

La consejera delegada y cofundadora de Hanaley, Carla Tarrés; la directora de Loyalty & CRM en Braintrust, Susana MIranda; y el consejero delegado de Odisseias, Francisco Costa, analizarán cómo se están escalando estos modelos, los retos que enfrentan y cómo aprovechar los datos y la tecnología para hacerlos rentables y sostenibles.

El director de Operaciones de Decathlon Travel, Damien Corchia; el director de Viajes y Leisure de Showroomprive, Nicolás Gerbal, y la vicepresidenta de Crecimiento Internacional de Digitrips, Vicky Wickens, darán a conocer por qué estas marcas ajenas al sector tradicional están apostando por el turismo, qué valor diferencial aportan, cómo desafían a los operadores establecidos y qué oportunidades existen para la colaboración.

LA DIGITALIZACIÓN COMO PALANCA DE COMPETITIVIDAD

Por otro lado, el consejero delegado de Exoticca, Pere Vallès; el consejero delegado de WeRoad, Andrea D'Amico, y el consejero delegado de Lastminute, Alessandro Petaxxi, compartirán cómo están reinventando la experiencia del viajero, escalando en mercados turbulentos y utilizando la innovación no solo como una herramienta sino como una mentalidad.

En otros espacios se explorarán cómo las empresas de viajes están replanteado la manera en que estructuran y lideran a sus equipos, con la participación de la vicepresidenta de Personas de Travelperk, Felicia Williams; el director de Innovación en Ilunion hotels, Carlos Bello, y el director de Metahotel, Juan Diego Salinas, mientras que la directora regional para el oeste de Europa de Intrepid Travel, Florence Allo, la fundadora de Travel 2 Care People and Planet, Mayte Redondo, y la cofundadora y directora de Operaciones de Fairmoove, Corinne Louison, destacarán cómo ciertos actores logran mantenerse fieles a su misión mientras se expanden internacionalmente.