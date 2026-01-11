Trabajo advierte al Ayuntamiento de Sevilla de la falta de prevención con el gas de la risa en las comisarías

La Inspección de Trabajo advierte al Ayuntamiento de Sevilla de la falta de prevención de riesgos en las comisarías de la Policía Local, donde se almacenan las botellas intervenidas de óxido nitroso, más conocido como el gas de la risa, que son intervenidas en distintas operaciones policiales. En un informe al que ha tenido acceso este periódico, la Inspección detecta falta de evaluación de riesgos laborales y de planificación preventiva en materia de manipulación y transporte por parte de los policías locales, y de depósito y/o almacenamiento en dependencias del cuerpo de recipientes que contengan este gas.

Ambos hechos incumplen la legislación en materia laboral, por lo que la Inspección requiere al Consistorio hispalense que adopte una serie de medidas correctoras. La primera de ellas es la de realizar una evaluación de riesgos laborales en un plazo de tres meses desde la notificación de dicha propuesta. La segunda es la realización de una planificación preventiva derivada de la evaluación anterior, para lo que tiene también tres meses.

Trabajo responde así a la cuestión planteada por el sindicato CSIF, que se dirigió a la Inspección para que estudiara el caso del almacenamiento de botellas de óxido nitroso en las comisarías, así como su manipulación por los agentes y su transporte en vehículos policiales. A petición de este organismo, el Ayuntamiento de Sevilla aportó un informe, emitido el 10 de diciembre de 2025 por parte del intendente de gestión de la Policía Local de Sevilla. En dicho documento consta que, hasta la fecha del mismo, había una botella de óxido nitroso en un despacho de la comisaría del distrito de Bellavista y cuatro en la del distrito Sur.

En el mismo informe, el intendente manifiesta que se ha pedido al departamento de Prevención de Riesgos del Ayuntamiento que indique si "existe peligrosidad en los envases de este producto, tanto en su manipulación, como en su transporte y depósito". "Y en caso de existir, si fuera necesario su almacenamiento, las condiciones mínimas que debería disponer el local". La Policía estaba a la espera de contestación cuando la Inspección de Trabajo se interesó por el asunto. Atendiendo a todo esto, la Inspección observa la falta de prevención en esta materia.

Todo surge de una denuncia del CSIF, que alertó a finales de septiembre del peligro que supone tener almacenadas en comisaría botellas de óxido nitroso. Este compuesto, que se conoce popularmente como gas de la risa, está muy de moda entre los jóvenes, que lo consumen como una droga. En los últimos meses, han sido varias las intervenciones de bombonas y botellas de óxido nitroso tanto de la Policía Local como de la Nacional en la capital andaluza. El problema es que no existe un protocolo para deshacerse de ellas, y almacenarlas en las comisarías entraña un grave riesgo de explosión.

En su denuncia, los delegados de CSIF explicaban que se intervinieron medio centenar de botellas de óxido nitroso el 28 y 29 de enero de 2025. "La Policía carecía de protocolos de actuación y lugar de almacenamiento", apuntaba el escrito del sindicato, que solicitaba "instrucciones precisas" a la Jefatura a la hora de tratar con este producto. El texto recordaba que en la ficha del mismo puede leerse que debe manipularse de forma segura con equipos de protección individual y máscaras, evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa y una serie de medidas e indicaciones para evitar deflagraciones.

El 7 de marzo, tras no responder a anteriores comunicaciones, la Jefatura de la Policía Local contestó asegurando que "el procedimiento de trabajo ante la incautación del citado material consiste en el depósito del mismo en las dependencias de cualquier punto de Lipasam". Sobre el lugar en el que se almacenan las botellas, la Jefatura indicaba que no tenía conocimiento de que existiera "almacén alguno" en la sede policial. Por último, recordaba que la eliminación de las botellas "es competencia de Lipasam".

Tras esta respuesta, CSIF insistió en aclarar una serie de dudas, como quién debía transportar el óxido nitroso desde el lugar de la intervención hasta el punto limpio de Lipasam, a dónde llevarlo si la incautación se producía en horario nocturno o si Lipasam tenía la cualificación medio ambiental para el tratamiento de este producto. El 13 de marzo, los delegados sindicales se reunieron con el gerente de Lipasam, Manuel Torreglosa, que les indicó que no tenían "ningún acuerdo firmado con la Policía Local y que nadie se había puesto en contacto con ellos para explicarles el asunto" y que "si un patrullero iba a un punto limpio y depositaba allí las botellas no existiría ningún control sobre las mismas y se tratarían como un residuo sólido más". Ante esto, el sindicato elevó un escrito a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, en el que denunciaba la situación de "desprotección" que sufrían los policías.