Una niña de 11 años muere al caerse desde la terraza de su piso en Sevilla

Suceso muy triste en Sevilla. Una niña de 11 años falleció en la noche de este miércoles después de caerse desde la terraza del piso donde vivía junto a su familia, en la barriada Juan XXIII. La Policía Nacional está investigando las causas de este dramático hecho, pero en principio las trazas de lo que ha ocurrido invitan a pensar que se trató de un desgraciado accidente más que de otra cosa.

Todo ocurrió sobre las diez y media de la noche. A esa hora, el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de que alguien se había caído de la terraza de un piso ubicado en la cuarta planta de un bloque de la avenida de la Montería. Esa vía está en la barriada Juan XXIII, entre Amate y Rochelambert.

El 112 activó entonces al 061, a los Bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local. Por desgracia, los sanitarios ya no pudieron hacer nada por la víctima cuando llegaron al lugar, sólo certificar su fallecimiento cuando ya era de madrugada.

El departamento de Homicidios también realizó unas primeras pesquisas sobre el terreno para intentar dar luz a lo que había sucedido, al tratarse de una muerte violenta. En cualquier caso, sin perjuicio de que la investigación arroje otros resultados, las autoridades a priori atribuyen todo a un accidente. Como ocurre en estas circunstancias, una comitiva judicial también se personó en la avenida. El levantamiento del cadáver se produjo sobre la una de la madrugada.

El suceso, como es lógico, ha dejado a la familia de la niña en estado de shock y ha conmocionado a su entorno tanto familiar como vecinal.