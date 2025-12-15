La transformación de la Pila del Pato y su entorno en un lugar más cómodo, seguro e inclusivo finaliza esta semana

El gobierno de José Luis Sanz finaliza esta semana la transformación de la Pila del Pato que recupera el adoquín de Gerena en parte de la plaza y suma un asfaltado de primera calidad en su entorno. Las obras han contado con un plazo de ejecución de cuatro meses y una inversión municipal de 130.000 euros.

Esta intervención se completa esta semana con la mejora integral de la pavimentación de las calles Boteros, Zamudio y Cardenal Cervantes, y de las plazas de San Leandro y San Ildefonso. Estas calles se cortan totalmente al tráfico desde el 16 al 19 de diciembre en horario de 07:00 a 17:00 horas para la repavimentación de estas vías que pondrá fin a las obras de la Pila del Pato y su entorno.

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha destacado que “el gobierno municipal de José Luis Sanz culmina esta semana una actuación muy demandada por los vecinos, que permite dignificar y modernizar el entorno de la Pila del Pato, recuperando materiales tradicionales de la ciudad como el adoquín de Gerena y combinándolos con soluciones de pavimentación de máxima calidad y sostenibilidad”.

“Se trata de una obra pensada para mejorar la imagen urbana, la seguridad y la accesibilidad de una zona histórica de Sevilla, respetando su identidad y adaptándola a las necesidades actuales. Un espacio que también cuenta desde ahora con el pavimento hexagonal que incorpora la madeja con el NODO, símbolo de la ciudad, que este gobierno municipal está incorporando como seña estética en algunas obra del Casco Antiguo”, ha señalado.

Corte de calles del entorno de la Pila del Pato esta semana / Ayuntamiento de Sevilla

En concreto, los trabajos han incluido la reposición de 292 metros lineales de bordillos de granito recuperados que se encontraban hundidos, así como el encintado corre aguas. Además, se han reparado 473 metros cuadrados de acerado, en su mayoría con solería hexagonal de terrazo pulido, incorporando solería podotáctil y damero de chino lavado en el ámbito de la plaza para reforzar la accesibilidad.

Uno de los elementos más destacados de la actuación ha sido la recuperación de un carril de 165 metros cuadrados de adoquines de Gerena, “un material emblemático de nuestra ciudad que vuelve a ponerse en valor en este espacio”, según ha subrayado el delegado. A ello se suma la instalación de 33 metros lineales de barandilla en el parterre existente.

La intervención se completará estos días con el fresado y posterior extendido de hormigón en una superficie aproximada de 2.200 metros cuadrados, así como con los trabajos finales de pintura y señalización. Asimismo, se han repuesto o modificado otros elementos necesarios para el correcto funcionamiento del espacio urbano, como barandillas, marmolillos, imbornales y pozos.

Juan de la Rosa ha recalcado que “toda la ejecución de las obras se ha realizado cumpliendo estrictamente la normativa de accesibilidad, con el objetivo de lograr un espacio más cómodo, seguro e inclusivo para todos los sevillanos”.

“Es una muestra más del compromiso de este equipo de gobierno con la mejora de los barrios y con una Sevilla mejor cuidada, más accesible y con mayor calidad urbana”, ha concluido el delegado de Urbanismo.

Cortes de tráfico para los trabajos finales de asfaltado

Está previsto que se ejecute un corte total de la calle Zamudio, calle Botero, Plaza de San Ildefonso, Plaza de San Leandro y calle Cardenal Cervantes desde el 16 al 19 de diciembre en horario de 07:00 a 17:00 horas motivado para la repavimentación que pondrá fin a estas obras.

El Plan de Tráfico propuesto establece las medidas siguientes:

- La calle Caballerizas queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

- La calle Francisco Carrión Mejías queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

- La calle Alhóndiga cambia de sentido en el tramo desde calle Dormitorio a calle Almirante Apodaca.

- Se mantendrá el acceso a los vados de las vías afectadas siempre que sea posible en función del avance de las obras.

Se establecen los itinerarios alternativos siguientes:

- Puerta de Carmona - Muro de los Navarros - Puerta Osario - Escuelas Pías

- calle Caballerizas - calle Rodríguez Marín - Águilas

- calle Cabeza del Rey Don Pedro - calle Alhóndiga (cambia de sentido) - calle Almirante Apodaca