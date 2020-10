Una treintena de locales de ocio nocturno de Sevilla se convertirá en cafetería mientras dure la pandemia

Convertirse temporalmente en cafetería para mitigar los efectos de la pandemia. Era una de las medidas principales en las que ha venido trabajando el Ayuntamiento con la Asociación de Hosteleros de Sevilla para ayudar al sector, uno de los más azotados y sujeto a restricciones por el Covid-19. Según los datos que actualmente se manejan desde la patronal, aproximadamente unos 30 locales de ocio nocturno se acogerán a este cambio para poder abrir. Los que no lo harán es, fundamentalmente, a que no cumplen los requisitos para solicitar veladores, por lo que la operación no les saldría rentable.

La Gerencia de Urbanismo informó a los representantes de los hosteleros el pasado 21 de septiembre que habilitaría un procedimiento extraordinario para que estos negocios que tienen su actividad suspendida pudieran mediante una declaración responsable retomar su negocio como cafetería permitiendo así la generación de ingresos y actividad económica. La Asociación de Hosteleros trabaja ya en la gestión de seis o siete cambios de licencia para que, fundamentalmente las discotecas, puedan reabrir sus puertas como cafeterías. En Sevilla existen alrededor de un centenar de locales de ocio nocturno. Las estimaciones aseguran que serán finalmente una treintena de locales los que lleven a cabo el cambio, muchos de ellos situados en la Alameda de Hércules, aunque en un primer momento se habló de unos 60.

Esta medida, además, se ha visto complementada con la posibilidad de iniciar una tramitación provisional de licencia de ocupación de la vía pública con veladores, siempre que se cumplan con los requisitos de accesibilidad y contaminación acústica, entre otros, previstos en la normativa municipal y autonómica. Estas iniciativas, fueron alabadas por la patronal sevillana, que aún así, mantiene importantes peticiones tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central.

Por otra parte, con motivo del Día de la Hostelería, que se celebra este martes, se ha proyectado un vídeo sobre la Torre del Oro. Se trata de una iniciativa de la Federación de Cocineros y Reposteros de España, Facyre, con la que han colaborado Makro España, la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia y el Ayuntamiento de Sevilla, para homenajear a todos los hosteleros de la ciudad de Sevilla y que sientan el apoyo de sus Instituciones públicas. Al acto de inauguración, en la noche del lunes, asistieron el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, la gerente de Turismo de Sevilla, Beatriz Arilla, el presidente de los hosteleros, Antonio Luque, y el director gerente de Makro en Sevilla, Ignacio Lozano.

Se trata de una campaña a nivel nacional que trata asimismo de reconocer la importancia económica y laboral de un sector tan castigado por la pandemia del Covid-19. “Su reactivación es esencial para la recuperación económica y laboral de Sevilla y sus profesionales merecen este reconocimiento y el apoyo de todas las administraciones”, señaló Muñoz.