Tres reconocimientos sitúan al Macarena a la vanguardia andaluza en Neurofisiología

El Servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario Virgen Macarena ha obtenido tres de los cinco reconocimientos otorgados en la reciente reunión de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología Clínica (SANC). Las comunicaciones premiadas corresponden a las secciones de Sueño, Electroneuromiografía y Potenciales Evocados.

El encuentro, que reunió a profesionales de toda Andalucía, sirvió como foro para compartir avances científicos, debatir sobre técnicas de neurodiagnóstico y fomentar la formación e investigación en Neurofisiología Clínica. Durante las sesiones, se presentaron temas como técnicas de neuromodulación no invasiva, mapeo cerebral en cirugía de epilepsia, aplicaciones de inteligencia artificial en Neurofisiología y actualizaciones en el área del sueño.

El reconocimiento recibido por el Virgen Macarena refleja tanto el rigor científico de las comunicaciones como el esfuerzo colectivo del equipo clínico e investigador del centro, consolidando al hospital como referente regional en el estudio del sueño y en la aplicación de técnicas neurofisiológicas avanzadas.

El Servicio de Neurofisiología Clínica ofrece una amplia cartera de servicios que incluye electroneuromiografía (ENMG), electroencefalografía (EEG), potenciales evocados (PE), monitorización intraoperatoria y una Unidad del Sueño. Estas técnicas permiten abordar de manera integral numerosas enfermedades del sistema nervioso central y periférico.