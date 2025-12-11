La UCO registra un bar en la Cartuja en la operación en la que han sido detenidos la 'fontanera' del PSOE y el ex presidente de la SEPI

El bar La Bola de la Cartuja que está siendo registrado por la UCO en el marco de la operación en la que han sido detenidos Vicente Fernández y Leire Díez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves el bar La Bola, ubicado en la isla de la Cartuja, en el marco de la operación en la que han sido detenidos el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y la 'fontanera' del PSOE Leire Díez, y en la que se investigan delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, entre otros, relacionados con determinadas contrataciones públicas, según han confirmado fuentes de la investigación. En esta operación, la Guardia Civil también ha detenido a Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Servinabar del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En esta operación, que dirige bajo secreto el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, los agentes de la UCO están practicando un total de 19 registros en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza, en este caso en la sede de la empresa Forestalia. En el caso de Sevilla, los agentes han irrumpido en el bar La Bola, ubicado en la isla de la Cartuja.

A los tres detenidos, que serán puestos el próximo sábado a disposición judicial, se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas. Los arrestados se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Antxon Alonso, detenido ayer en Vizcaya, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45 % de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.

Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2 % de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

Leire Díez por su parte, a la que también se relaciona con Cerdán, estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades, ha informado Efe.

Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.