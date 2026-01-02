La última llamada del Hospital de San Lázaro

Uno de los edificios históricos de Sevilla que más atención necesita. El año 2026 se celebra en Sevilla el 500 aniversario de la boda imperial entre Carlos I e Isabel de Portugal. Un acontecimiento de suma relevancia en el que el antiguo Hospital de San Lázaro tuvo un papel importante. De cara a esta efemérides, son muchos los que reclaman a la Junta de Andalucía que rehabilite de una vez el inmueble situado en las afueras de la Macarena.

La última voz de alarma ha sido la de la Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico Ben Baso, que ha emitido una contundente denuncia pública sobre el grave deterioro que presenta el Hospital de San Lázaro, un inmueble que no solo es un referente asistencial, sino una de las joyas monumentales más antiguas de la ciudad. La organización alerta de que este edificio, declarado Monumento Histórico en 1964 y Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, se encuentra en una situación de "franco deterioro" y bajo un serio peligro de destrucción por abandono.

El Hospital de San Lázaro se encuentra situado extramuros de la ciudad, alejado de la misma, en el camino real que comunicaba la ciudad con Córdoba, en las proximidades del río Guadalquivir, entre el Hospital de las Cinco Llagas situado en las inmediaciones de la Puerta de la Macarena y el Monasterio de San Jerónimo de Buena Vista, en unas huertas denominadas Grande y Chica de San Lázaro, y aledaño al Cementerio de San Fernando que fue construido a mediados del siglo XIX. Su ubicación resultó ser el lugar más idóneo por estar apartado de la ciudad a la vez que bien comunicado. Su construcción en el siglo XIII lo convierte en el centro asistencial más antiguo de Sevilla y en uno de los más longevos de toda Europa.

Imagen de archivo del interior de San Lázaro. / D. S.

El Hospital de San Lázaro cuenta con una fachada manierista de valor excepcional, ejecutada en torno a 1564 y vinculada a la maestría de Hernán Ruiz II y las lecturas de Serlio. Sin embargo, la asociación señala que, a simple vista de cualquier ciudadano, la realidad es alarmante: la fachada presenta numerosas grietas en sus paramentos, desprendimientos en vanos y cornisas, y roturas evidentes en su entablamento clásico, además de desconchados y problemas generalizados de pintura.

A esta situación se suma el estado de la iglesia y su torre mudéjar, uno de los ejemplos primigenios de esta técnica en la ciudad. Según la asociación, este conjunto mantiene desde hace décadas una situación "penosa y lamentable". Especial preocupación genera la torre, que presenta una aparente inestabilidad dada su inclinación, lo que supone una imagen degradada para uno de los hospitales en activo más antiguos de Europa.

Ocho siglos de historia en peligro

El ábside de la iglesia de San Lázaro. / Juan Carlos Vázquez

La relevancia del hospital trasciende lo arquitectónico para adentrarse en la historia profunda de Sevilla. Su fundación se remonta al reinado de Alfonso X el Sabio, en la segunda mitad del siglo XIII, cuando nació como un lazareto para atender a los enfermos de lepra. Desde entonces, ha mantenido su función sanitaria de forma ininterrumpida, pasando de la administración de la Diputación Provincial de Sevilla al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 1999.

Históricamente, el edificio fue la antesala de la monarquía. Debido a su ubicación, servía de lugar de pernocta o descanso para las comitivas reales antes de su entrada oficial en la ciudad, tras haber pasado por el monasterio de San Jerónimo. Personajes de la talla de Fernando el Católico en 1508 o Carlos V en 1526 —con motivo de su boda con Isabel de Portugal— pasaron por sus instalaciones.

El factor tiempo es clave en la denuncia de Ben Baso. En marzo de 2026 se conmemorará el V centenario de la boda real de Carlos V, un evento que atraerá numerosos actos protocolarios a la capital hispalense. La asociación considera que esta efeméride es la "oportunidad" ineludible para acometer la consolidación definitiva del inmueble,. "La celebración del V centenario de las bodas reales también debe contar con el Hospital de San Lázaro", subraya el comunicado.

Promesas incumplidas y parálisis administrativa

El Hospital de San Lázaro, perteneciente al área hospitalaria Virgen Macarena. / M. G.

La lucha por la preservación de San Lázaro no es nueva. Entre 2018 y 2019, Ben Baso mantuvo reuniones con las Delegaciones Territoriales de Cultura y Salud de la Junta de Andalucía, así como con la Oficina del Defensor del Pueblo, para alertar sobre el estado crítico del conjunto.

Si bien estos esfuerzos dieron frutos parciales —como la restauración del retablo de Villegas Marmolejo por parte del IAPH y el saneamiento de las cubiertas—, la restauración integral del edificio eclesial y hospitalario sigue en el aire. La asociación lamenta que, a pesar de haber sido anunciada en prensa y de contar con la autorización preceptiva de la Comisión de Patrimonio, la obra nunca se ha ejecutado y permanece en un "plazo indeterminado". Es relevante destacar que el propio Defensor del Pueblo ya emitió resoluciones en 2019 instando al cuidado urgente de este edificio.

Ante la inacción de las autoridades, Ben Baso ha formulado un llamamiento urgente a las Consejerías de Cultura y de Salud para que cumplan con sus responsabilidades como administradoras y propietarias del conjunto. Las exigencias de la asociación son claras:

Redacción sin dilación de un plan de intervención de urgencia e integral tanto en el hospital como en la iglesia.

de un plan de intervención de urgencia e integral tanto en el hospital como en la iglesia. Definición de un uso cultural y educativo adecuado para el espacio de la iglesia, actualmente desacralizada.

adecuado para el espacio de la iglesia, actualmente desacralizada. Establecer una fecha fija y urgente para el inicio de las obras, dadas las patologías estructurales que ya afectan a fachadas, cubiertas y torre.

La asociación, cuyo presidente es José Manuel Baena Gallé, insiste en que no se puede permitir que un enclave tan significativo para la identidad sevillana continúe en este estado de degradación mientras el reloj avanza hacia una fecha histórica tan señalada.