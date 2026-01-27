La Universidad de Sevilla plantea la semana laboral de cuatro días como ya negocia la de Granada

La Universidad de Sevilla (US) plantea la semana laboral de cuatro días para su personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Así lo ha adelantado la rectora de la US, Carmen Vargas, al ser preguntada por esta posibilidad en un encuentro mantenido este martes con los medios de comunicación. Se trata de una modalidad que ya negocia la Universidad de Granada (UGR) dentro de su reglamento para este colectivo y que, seguramente, lo llevará a cabo en 2026.

En la US, no obstante, sería la segunda medida a aplicar en materia laboral durante el recién estrenado mandato. Aún no hay fecha prevista para ponerla en marcha. Lo que sí será realidad este año es el teletrabajo para el PTGAS, prometido por Vargas durante la pasada campaña electoral. La rectora considera que esta opción "ayuda a la convivencia y aumenta la productividad". Con tal fin, ya se cuenta con un primer borrador, "en fase avanzada", el cual está siendo estudiado por el gabinete jurídico de la institución académica. Dicho documento se enviará luego para su análisis a los representantes de los trabajadores, con el fin de que su aprobación sea lo más consensuada posible.

El modelo que se baraja es ofrecer un día de teletrabajo a la semana. Opción sometida a "la gestión por objetivos" y al "rendimiento de cuentas", siempre, eso sí, que se proporcionen previamente el material y mecanismos necesarios para hacerlo factible.

Ahorro en transportes

Sobre el coste de esta modalidad laboral, Vargas ha referido que está asociado a los recursos que los empleados requieran, que se compensan con el ahorro en transportes y del uso de espacios universitarios.

Para ponerlo en marcha, deben concretarse las unidades donde tal modalidad es más susceptible de aplicarse, especialmente en las tareas administrativas. Todo ello habrá de quedar recogido en los reglamentos a desarrollar, sujetos a los nuevos estatutos de la US. Los responsables de cada área se pondrán de acuerdo con los trabajadores sobre las jornadas en la que podrán teletrabajar.

Ya más adelante se contempla también, en materia de mejoras laborales, la semana de cuatro días de trabajo, posibilidad en la que la UGR lleva la delantera.

Otra de las medidas que se desarrollarán este mandato será la promoción interna del PTGAS, prometida igualmente en campaña.

La polémica con la financiación

Por otro lado, Vargas ha abordado el polémico asunto de la financiación por parte de la Junta de Andalucía y la futura ley universitaria de la comunidad autónoma (LUPA). La rectora ha reafirmado su "lealtad institucional" hacia el Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha agradecido que se cuente ya con un modelo de financiación para la educación superior, algo que no ocurre en otras autonomías. No obstante, ha matizado que esa lealtad no está reñida con reclamar una financiación más justa. "No creo que tengamos que acudir a los tribunales", ha aseverado la máxima responsable de la Hispalense, quien ha insistido en que se sigue trabajando con las demás universidades públicas andaluzas para mejorar esta cuantía.

Pese a esta defensa, la rectora ha reconocido que es necesario aumentar en autofinanciación, una de las líneas estratégicas de su mandato. De ahí la creación de una oficina de captación de fondos propios, que tiene como objetivo que el el porcentaje de autofinanciación en los presupuestos pase del 28% actual al 35% en 2031. "Es una buena meta", ha subrayado.

"Las mismas varas de medir"

Respecto a la futura LUPA, Vargas ha destacado que hay aportaciones positivas y otras no tanto. Entre estas últimas se encuentra la figura del auditor externo, que considera inencesaria, pues las universidades públicas ya cuentan con auditorías y un control interno para sus cuentas. Sí aplaude las bonificaciones en las matrículas y programas, así como la apuesta por la internacionalización que recoge la ley autonómica.

Sobre las universidades privadas, ha asegurado "no tener nada en contra de ellas". Ha puesto de ejemplo la alianza europea Ulysseus, que coordina la US, y que implica a dos instituciones privadas. "No se trata de universidad privada o pública, sino de calidad. Los gobernantes deben usar siempre las mismas varas de medir", ha defendido Vargas, quien ha recordado el informe negativo emitido por la ACCUA (la agencia andaluza de evaluación) sobre el grado en Inteligencia Artificial propuesto por la UGR.