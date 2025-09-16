Urbanismo adjudica la restauración de los bancos de las Delicias

Tras más de cinco años desde que se anunció su recuperación, un proyecto fallido y un nuevo impulso, la Gerencia de Urbenismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento ha adjudicado la restauración de los bancos del Paseo de las Delicias. Será la empresa Benza Conservación y Restauración la encargada de rehabilitar esta estructura herencia regionalista de la Sevilla de 1929. El importe final de los trabajos asciende a 84.667,81 euros (IVA incluido), con una baja del 16,02 % sobre el presupuesto base de licitación. El plazo previsto para la realización de las obras es de 5 meses.

El diciembre de 2020 la Gerencia de Urbanismo anunciaba que se iba a actuar sobre los 400 metros que existen entre los Puentes de Los Remedios y San Telmo, muy desfigurados a consecuencia de los robos y el vandalismo. Tras varios años y un cambio de gobierno municipal, a principios de este año, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, anunciaba que se estaba redactando un nuevo pliego que ahora se ha adjudicado tras culminarse el proceso administrativo.

El objetivo principal del proyecto es recuperar la imagen original de los bancos del Paseo de las Delicias, realizados por Vicente Traver en 1917 dentro de una intervención urbanística más amplia, devolviendo la totalidad de sus elementos compositivos y reparando las patologías que presentan debido a su exposición a la intemperie y, especialmente, al vandalismo. Con esta intervención se busca darle valor este elemento patrimonial y mejorar la experiencia de los visitantes y usuarios del paseo.

Los bancos de las Delicias. / Gabriel Hinojosa

La principal patología que afecta a los bancos es la pérdida de parte de sus elementos compositivos, especialmente las bolas decorativas y los pedestales sobre los que se asientan. De los 14 bancos existentes, solo dos conservan todos sus elementos originales. Esta situación se atribuye principalmente a actos vandálicos, ya que explicar la desaparición de 21 de las 28 bolas y pedestales en un periodo de tiempo tan corto por causas accidentales resulta poco probable.

Además de la pérdida de elementos, los bancos presentan otros problemas como suciedad generalizada, biofilm, disgregación del bizcocho, pérdida del llagueado y fisuras superficiales. Estas afecciones se deben a los agentes climáticos, la humedad, la contaminación atmosférica y la acción de microorganismos.

El proyecto de restauración se plantea desde el máximo respeto por la obra original, utilizando materiales y productos contrastados en cuanto a eficacia, reversibilidad y compatibilidad con la naturaleza material y la importancia cultural del bien. Las actuaciones previstas incluyen: limpieza mediante proyección en seco de chorro de árido a baja presión; tratamientos de consolidación para estabilizar el material en sus capas más superficiales; sellado de pequeñas fisuras con cal aérea y carga de silicato molturado muy fino en suspensión acuosa; reposición de juntas de unión y bordes con morteros siguiendo la textura y tonalidad cromática existentes; reintegración de lagunas mediante la realización de matrices en poliestireno expandido y fabricación de moldes de las piezas faltantes en escayola.

Para dificultar la sustracción de las bolas, el proyecto contemplaba que los remates se realizarán en una sola pieza de barro cocido imitando ladrillos, rellenos con mortero de cal dosificado y poliuretano, y fijados a las pilastras mediante varillas de acero inoxidable.