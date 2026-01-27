La US cederá terrenos para construir viviendas asequibles para estudiantes

El problema de la vivienda afecta de lleno a los estudiantes. El encarecimiento del alquiler y la disminución de la oferta por la presión turística complican cada vez más la estancia de los universitarios fuera de su ciudad de origen. La Universidad de Sevilla (US) es consciente de esta situación, de ahí que haya empezado a diseñar un plan para paliar el déficit. La medida que en los próximos años quiere llevar a cabo el equigo de gobierno de la rectora Carmen Vargas pasa por la cesión de terrenos para construir pisos para su estudiantado a precios asequibles y dotados de servicios generales. Para ello, se dispone de parcelas en Montequinto y junto al Hospital Virgen del Rocío.

Este programa, como ha reconocido Vargas, es similar al puesto en marcha por la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Una vez cedidos estos terrenos para la construcción de inmuebles residenciales, estos se construirán a través de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Se trata de una medida a ejecutar a medio plazo para hacer frente al problema que sufren numerosos estudiantes. Mientras se lleva a cabo, la US pretende "intensificar" las gestiones que realiza la Oficina de Alojamiento, con el fin dar de respuesta a los universitarios que se encuentran en tan difícil situación. También se espera que la futura ley andaluza de universidades (LUPA) recoja becas para ayudar al estudiantado en el acceso a la vivienda.

Las infraestructuras pendientes

Al hilo de esta cuestión, Vargas ha hecho un repaso de las principales infraestructuras pendientes de reforma. Entre los objetivos que se persigue en dicha área se encuentra la mejora del Campus de la Cartuja. Con tal fin, presentarán al Ayuntamiento de Sevilla una hoja de ruta para dotar esta zona -donde se encuentran Ingeniería, Comunicación y la futura Politécnica, además de otros centros mixtos de investigación- de más transportes público, un carril bici más amplio, mejor alumbrado público, zonas verdes (prácticamente inexistentes) y señalización de los centros universitarios. En definitiva, "dotar de identidad" a este complejo donde tanta presencia tiene la US.

Precisamente la Cartuja será la protagonista el próximo curso del anhelado traslado del aulario de la Escuela Superior Politécnica al Cateps, inaugurado hace escasos años. La sede actual, en Los Remedios, está a la espera de que la Junta de Andalucía autorice su venta.

Respecto a la ampliación y reforma de la Facultad de Farmacia, se ejecutará en tres fases. "Ahora mismo se encuentra en la primera", ha explicado Vargas en rueda de prensa. También en estado embrionario está la remodelación de la Facultad de Medicina, que consta de cinco fases. Continúa la redacción del proyecto básico.

El Museo de la US

Uno de los proyectos que llegará a su fin de manera más inmediata es la sala 0 del Museo de la US, cuyas obras continúan en el Rectorado. Finalizarán antes del verano.

Otro propuesta que se contempla es la reforma del edificio más antiguo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, en el campus de la UPO, cuya ampliación ya se acometió el pasado mandato. Ahora queda poner a punto las instalaciones primitivas.