Vera Sevilla recibe el apoyo de CaixaBank para el complejo de oficinas y hotel junto al Guadalquivir

KKH Property Investors ha alcanzado un acuerdo de financiación con CaixaBank para impulsar el desarrollo de Vera Sevilla, el mayor proyecto de regeneración urbana en la capital andaluza. El nuevo complejo se levantará sobre los terrenos de la antigua Fábrica de Tabacos, en el barrio de Los Remedios, y transformará este espacio emblemático en un referente de la arquitectura contemporánea.

El proyecto contempla la construcción de un hotel de cinco estrellas, extensas zonas comerciales y de oficinas, equipamientos culturales y vecinales, una pasarela peatonal sobre el Guadalquivir que conectará el barrio de Los Remedios con el Palacio de San Telmo y que se denominará pasarela Princesa Leonor, conformando todo ello un gran parque urbano de cinco hectáreas que contribuirá a la sostenibilidad y calidad de vida del barrio.

Durante su visita a las obras, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, destacó que "desde CaixaBank estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de Sevilla. Apoyar iniciativas como Vera Sevilla, que combinan innovación, sostenibilidad y respeto por el entorno urbano, forma parte de nuestra vocación de banca responsable. Este proyecto no solo transformará una zona histórica de la ciudad, sino que también generará empleo, dinamismo comercial y nuevas oportunidades para los sevillanos."

Por su parte, Josep-Maria Farré, presidente de KKH Property Investors ha señalado que "estamos avanzando hacia la fase final de construcción, de forma que, durante los próximos cinco trimestres, hasta finales de 2026, prevemos completar las obras y celebrar la inauguración del complejo. El significativo apoyo que nos brinda CaixaBank es un voto de confianza decisivo y fundamental para lograr estos objetivos."

Impacto económico y social

La inversión de 250 millones de euros en Vera Sevilla tendrá un efecto multiplicador en la economía local. Se estima que durante la fase de construcción se han generado más de 1.500 empleos directos e indirectos y, una vez finalizado, el complejo contribuirá a la creación de más de 800 puestos de trabajo permanentes en sectores como la hostelería, el comercio, la cultura y los servicios.

Además, el proyecto fomentará la atracción de turismo de alto nivel, impulsará la actividad empresarial en la zona y revitalizará el tejido urbano del barrio de Los Remedios, integrando espacios verdes y equipamientos públicos que beneficiarán a todos los residentes.

Desde el punto de vista social, Vera Sevilla está diseñado para ser un espacio permeable, inclusivo y abierto, con zonas culturales y vecinales que promoverán la convivencia, el acceso a la cultura y el bienestar comunitario. La creación del parque urbano y la pasarela peatonal Princesa Leonor mejorarán el acceso ciudadano al río, la conectividad y la calidad ambiental del entorno.

Las obras preparatorias comenzaron en 2023 y la construcción se encuentra actualmente en plena carga, con ocho grúas torre trabajando diariamente y visibles desde el Paseo de las Delicias, y se prevé que concluirá en el último trimestre de 2026. El diseño arquitectónico corre a cargo del prestigioso arquitecto Carlos Ferrater, con la colaboración del reconocido arquitecto japonés Kengo Kuma, lo que garantiza una propuesta del más alto valor estético y funcional.

El proyecto Vera Sevilla ha sido declarado proyecto empresarial de interés estratégico para Andalucía por la Junta de Andalucía, lo que manifiesta su relevancia para el futuro urbanístico y económico de la ciudad.