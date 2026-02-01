La víctima del ficus de San Jacinto denuncia su desamparo mientras el Ayuntamiento indemniza a los dominicos: "No valoran mi vida"

La mujer que resultó gravemente herida tras la caída del ficus que había en el compás de la Parroquia de San Jacinto, hace ya casi cinco años, ha denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla parece no apreciar su vida tanto como la del árbol, una vez que ha conocido que el Consistorio invertirá más de un millón de euros para arreglar los desperfectos que sufrió el templo como consecuencia del mal estado del ejemplar. "Veo que no valoran mi vida", lamenta Estrella Álvarez en un vídeo que ha difundido a través de Internet. La mujer, que era vendedora de la ONCE en esa esquina entre Pagés del Corro y San Jacinto, también revela que la Iglesia sólo le ofreció 80.000 euros en el acto de conciliación previo al juicio por su reclamación económica.

Los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2021. A Estrella le cayó encima "una rama de grandes dimensiones" y las consecuencias fueron "once costillas rotas, el desplazamiento del omoplato izquierdo, una hemorragia interna y la pérdida del bazo y tres operaciones de columna". "Actualmente no puedo trabajar, tengo una incapacidad absoluta", manifiesta.

El motivo del vídeo, después de aparecer muy poco en los medios, "es que me veo que no valoran mi vida", dice Estrella. "Aunque no perdí la vida, sí que perdí mi vida diaria y todo lo que eso conlleva. Hay mucho dolor, está el dolor físico y también el dolor mental. No te explicas cómo en un segundo te puede cambiar la vida de esa forma. Cuando ya va pasando el tiempo, el duelo toma otra forma y hay un dolor que es dolor del alma, a lo mejor los de la parroquia lo entienden", reflexiona.

Hasta ahora, como ella misma señala, sólo había "participado dos veces en los medios públicos". "Pero cuando empiezan a salir las noticias y estamos al corriente, ves cómo sale el párroco enseñando las grietas y los desperfectos que el árbol, que los dominicos habían plantado hace 110 años, ha ocasionado a su propiedad. Y ves cómo la parroquia va a ser beneficiada con la caja de todos los sevillanos, porque Urbanismo le paga 1.034.000 euros para que arregle esos desperfectos", afirma. "Se les le va a pagar en tres partidas: 250.000 euros en 2025, 350.000 en 2026 y el resto en 2027", recuerda.

La tala definitiva del ficus se efectuó en el verano de 2025. / Juan Carlos Vázquez Osuna

"La parroquia tenía un problema, que era el árbol. Primero se le ha talado el problema con dinero público y ahora vamos a repararle todos los desperfectos que ha causado el árbol", prosigue. "No digo ni bien ni mal, si hay dinero para eso. Lo que realmente me duele son mis heridas: haber perdido un órgano, cómo tengo una raja bastante grande, mi espalda... y la situación en que he quedado. Antes era una persona totalmente independiente y ahora no lo soy", lamenta.

Y sin embargo, como cuenta, "hasta hoy" no ha recibido "ninguna indemnización por parte de la Iglesia". "El árbol era de ellos, estaba en su terreno y yo estaba en la vía pública", resalta.

"Aparte de mí hubo más personas afectadas, pero gracias a Dios por una parte y por desgracia por otra, a mí me tocó lo más grande. Y me veo que mi vida la ven infravalorada", reitera Estrella, que a estas alturas sigue pendiente de que su reclamación llegue a juicio. En octubre hubo una primera conciliación, según revela, pero no existió acuerdo. "Me ofertaron 80.000 euros", afirma.