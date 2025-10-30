De la evacuación de una guardería al rescate de un discapacitado, así fue la jornada de la Policía Nacional con las lluvias en Sevilla

La Policía Nacional rescató y auxilió a varias personas atrapadas por el agua este miércoles en Sevilla. Entre los servicios llevados a cabo por los agentes de este cuerpo, destacan la evacuación de una guardería en la que había varios bebés y el traslado de una persona en silla de ruedas, que fue llevado hasta una planta más alta de su edificio y puesto así a salvo de la inundación que sufría en su vivienda. En una nota de prensa, la Policía informó este jueves de estas intervenciones en una jornada de "innumerables demandas ciudadanas" y que afectaron a personas especialmente vulnerables, y que habrían sido gravemente afectadas de no haber sido asistidas a tiempo.

La primera de dichas actuaciones se inició tras el aviso recibido en la Sala del 091, que alertaba de una mujer de avanzada edad atrapada en su vivienda. Los agentes consiguieron con gran dificultad acceder al domicilio, localizar a la afectada con el agua hasta la cintura y permanecer junto a ella hasta la llegada de un familiar.

Posteriormente, los agentes fueron requeridos por vecinos de la Calle Aragón, en el Cerro del Águila, donde el agua había anegado rápidamente y por completo la vía. En una escuela infantil se encontraban bebés, con riesgo evidente ante la subida constante del nivel del agua que entraba en la guardería. Los agentes colaboraron en la evacuación de todos los menores, que fueron trasladados a un edificio colindante con ayuda de varios vecinos. Los pequeños quedaron fuera de peligro.

En esa misma calle, los policías nacionales también auxiliaron a personas mayores y con movilidad reducida en distintos domiciliose. Un hombre en silla de ruedas fue evacuado hasta la cuarta planta de su propio edificio para garantizar su seguridad. En otra casa, una mujer de 84 años presentaba una fractura abierta en la pierna y sangraba abundantemente. Los agentes practicaron los primeros auxilios y estabilizaron a dicha persona, permaneciendo a su lado para tranquilizarla en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios. Dada la dificultad de acceso por la acumulación de agua, colaboraron posteriormente en el traslado de la víctima hasta la ambulancia y en la escolta del vehículo sanitario hasta el Hospital Virgen del Rocío, dadas la gravedad de las heridas y la dificultad del tráfico rodado.

Debido a que la lluvia provocó que el nivel de agua se elevase más de un metro de altura en la calzada, los agentes desplegados comprobaron todos los vehículos estacionados para descartar la presencia de personas atrapadas. Una vez asegurada la zona, los policías permanecieron en el lugar hasta la llegada de Bomberos.

La Policía valora "el altísimo grado de respuesta a las demandas ciudadanas recibidas, todas relacionadas con auxilios humanitarios". A pesar del inmenso volumen de llamadas telefónicas recibidas al 091, así como las transferencias provenientes desde el 112, se gestionaron el 98,4% de las llamadas. La mayoría de las mismas se registraron entre las 13 y las 17:30 horas. Prácticamente en todas ellas se garantizó no solo la atención telefónica, sino también el envío de recursos, "demostrando la fortaleza del sistema y la capacidad de gestión de recursos" de la Policía Nacional.