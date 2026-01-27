Ir al contenido
BORRASCA JOSEPH
Aviso amarillo en Sevilla por lluvia y viento
El Gergal está completamente lleno y desembalsando agua
Los embalses que abastecen a Sevilla están casi llenos tras las últimas lluvias
El Gergal desembalsando agua este martes
/
Antonio Pizarro
