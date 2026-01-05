La ilusión y la magia han vuelto a invadir las calles de Sevilla un año más. Este 5 de enero, la Cabalgata de Reyes Magos ha salido a la calle para cumplir con una de las tradiciones más esperadas por pequeños y mayores en la capital hispalense.

La comitiva partió desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla con puntualidad, a las 16.15 horas, dando inicio a un recorrido marcado por la emoción y la expectación del público congregado a lo largo del itinerario. Poco después de la salida, un fuerte chaparrón sorprendió a los cortejos y a los asistentes, aunque la lluvia no provocó incidencias ni alteraciones en el desarrollo de la cabalgata. Las precipitaciones remitieron pasadas las cinco de la tarde, permitiendo que el desfile continuara con normalidad.

En total, la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026 cuenta con 33 carrozas, de las cuales 15 son de nueva creación, reforzando el carácter renovado y espectacular de un evento que, un año más, ha llenado la ciudad de fantasía, caramelos y sonrisas en la víspera de la noche más mágica del año.