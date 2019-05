En el Athletic están temiendo ya las altas temperaturas que sus jugadores tendrán que soportar este sábado en el Sánchez-Pizjuán, donde los de Gaizka Garitano se van a medir al Sevilla a las cuatro y cuarto de la tarde. Primero el Sevilla y luego el Athletic mostraron públicamente a LaLiga su disconformidad con el horario alertando de los riesgos que se asumen en Sevilla jugando en ese horario y Joaquín Caparrós también dio este martes su parecer sobre este asunto.

Ahora, los jugadores del Athletic se suman a esta protesta, siendo especialmente llamativa la respuesta del lateral izquierdo Yuri Berchiche, que acusó veladamente a Javier Tebas. "No soy para nada partidario de jugar a esa hora. A veces pienso que nos toman el pelo porque nos han cambiado el horario tres veces. Creo que hay un señor que se está riendo de nosotros. Jugar a las 16:15 de la tarde en Sevilla, que intente ponerse las botas y salir a jugar con el calor y la humedad que hay. No se lo recomiendo a nadie. Somos los afectados, va a haber muchas adversidades pero soy de los que piensan que poner un partido en Sevilla a esa hora me parece una locura" ha explicado el jugador en rueda de prensa.