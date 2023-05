Badé, sobre su futuro: "Habrá conversaciones entre el Sevilla y el Rennes"

Loïc Badé está teniendo una línea de regularidad que podría tener reflejo en su futuro inmediato. El central francés de 23 años se ha hecho un hueco fijo en las alineaciones del Sevilla, que lo fichó en enero como cedido del Rennes con opción de compra. El importe de ésta es de 12 millones de euros, una cantidad que el Sevilla, en caso de querer quedarse con el jugador, tratará de rebajar.

El futbolista ya ha hablado en alguna ocasión sobre tal posibilidad. Lo hizo la semana pasada en la televisión del club. "Me siento muy bien aquí, en la ciudad, con la gente, en el vestuario. Pero ese es trabajo de Monchi. Yo intento hacer mi trabajo sobre el campo, y después en julio vamos a ver lo que hacemos. Estoy muy bien aquí, si me quedo voy a estar contento", aseguró.

La opción de 12 millones de euros

Y de nuevo ha hablado de tal posibilidad, dejando caer que su continuidad en Nervión pasaría por una nueva negociación, que no tendría lugar si el Sevilla pagara en junio los 12 millones de euros de la opción de compra que quedó estipulada en su contrato de cesión por el club francés.

En la actual situación económica, y después rescindir los contratos de Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli sobre un presupuesto que estaba ya muy ajustado, el Sevilla no puede hacer dispendios.

Negociar al final de la temporada

En una entrevista concedida al diario As, el futbolista propiedad del Rennes ha vuelto a abundar en este asunto, dando una pequeña vuelta de tuerca más. "Espero que esté contento", dijo al ser preguntado sobre la visión que puede tener Monchi de su rendimiento y la opción de que siga en el Sevilla.

Pero fue más allá al hablar de que ambos clubes, Sevilla y Rennes, tendrán que dialogar, o negociar, una vez finalizado el periodo de cesión en junio. "Me siento bien, tanto en el equipo como en la ciudad. Con el Rennes no hablo de mi situación, aunque sí hay contacto con ellos y me felicitan cuando hago las cosas bien o me animan cuando hace falta. Habrá conversaciones entre los clubes a final de temporada", dijo Loïc Badé.

Puede leer la entrevista completa de Loïc Badé al diario As en este enlace.