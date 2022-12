Los Biris, contra Castro y Del Nido de cara a la Junta del Sevilla FC

Biris Norte ha emitido un comunicado público en el que da su opinión actual sobre el club al que anima. El grupo ultra, con motivo de la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club y el conflicto actual entre accionistas del mismo, quiere dejar constancia de su "lealtad al Sevilla Fútbol Club y al sevillismo en general y a nuestro grupo en particular" en primer lugar. Tras ello, afirman que les "asquea" ver al Sevilla FC sumido en una situación así. Se refieren, principalmente, al plano institucional, aunque en el deportivo tampoco esté pasando por su mejor momento.

Definen la lucha de poder entre los accionistas como "Juego de Taburetes, digno de una telenovela cutre y barata". Biris sí se siente identificado con los pequeños accionistas. No obstante, no dudan del sevillismo de buena parte de esos grandes accionistas, pero con una diferencia entre ellos y el grupo ultra: "A nosotros nos mueve el amor por el Sevilla. Las ganas de seguirlo a cada partido fuera de casa. El animarlo sin parar cada partido. ¿A ellos? sus intereses económicos y luego, quizás, el resto". Por ello, alertan de la entrada de capital extranjero, concretando en los ya populares americanos: "No tenemos duda alguna de que la entrada de «los americanos» en la dirección del Sevilla significaría la inmediata venta del patrimonio del club y su joya de la corona: El Sánchez-Pizjuán. Nadie va a invertir decenas o cientos de millones de euros para no obtener un retorno ya no igual, sino muy superior".

En cuanto a la Junta propiamente dicha, explican que no tienen voto ni representación, pero que votarían contra la gestión de José Castro: "Son muchos los errores que se están cometiendo últimamente, y aunque creemos que no es necesario el volcar la mesa y empezar de cero, si que hay que dar un giro para que el Sevilla pueda seguir creciendo". También indican que su voto también sería contrario si presidiera José María Del Nido Benavente: "Ni olvidamos, ni vamos a perdonar bajo ningún concepto aquella cacería salvaje a la que sometió a toda la grada baja de Gol Norte, no solo a nuestro grupo. Y, en el remoto caso de que quisiéramos olvidar todas las tropelías a las que sometió a buena parte del sevillismo, no podemos obviar el trabajo sucio que llevan cometiendo los títeres del titiritero desde hace meses y cuya única función es la de hacer bueno el dicho divide y vencerás".

Por último, se preguntan: "¿Cuál es la alternativa a la situación actual?". Una cuestión de la que se lamentan no tener respuesta: "Nos gustaría una alternativa que nos sacase de este falso dilema en el que parece que una tercera vía es imposible, cuando creemos que si algunos se dedicasen a mirar más por el Sevilla y no tanto por su bolsillo, sería posible encontrarla rápidamente". El extenso comunicado finaliza con un recordatorio a los mandatarios sevillistas: "Siempre tenderemos la mano a aquellos que hagan del Sevilla un equipo mejor. El resto, a quiénes están aquí solamente por lo económico: No os molestéis en intentar callarnos o hacernos cambiar de opinión. Siempre nos tendréis enfrente".