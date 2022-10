Castro: "Muchos clubes quisieran tener la situación económica del Sevilla"

Al igual que Monchi, José Castro también ha comparecido tras la presentación de Jorge Sampaoli para valorar la situación actual del Sevilla. El presidente del club blanquirrojo ha calificado de mala la situación deportiva, pero ha rechazado de plano las acusaciones de que se trata de "un club en descomposición". "Somos los mismos que hemos conseguido tantos éxitos en 20 años y no podemos cambiar tanto por tres meses malos".

José Castro ha valorado positivamente la llegada de Jorge Sampaoli: "A la llamada del club ha estado dispuesto a estar aquí y la valoración es positiva, era el momento de hacer este cambio, lo hemos hecho. Él está por y para el Sevilla Fútbol Club y lo que esperamos es que se reviertan los resultados".

El dirigente utrerano se mostró en este sentido seguro y convencido de que el Sevilla le dará la vuelta a la situación del pésimo inicio de la mano de Sampaoli. "Nosotros vamos a aspirar a lo máximo. Es un imprevisto comenzar así, pero queda mucho. A equipos como el Barcelona o el Atlético les pasó lo mismo el año pasado. Lo hablaba con el presidente del Borussia Dortmund, que me decía que 'hace tres temporadas en esta misma jornada estábamos el 16º y habíamos ganado un partido, nadie se lo explicaba y luego volvimos a nuestro ser'. Somos capaces de revertir la situación, quedan muchas jornadas y al Sevilla no se le puede dar nunca por muerto".

A colación de las filtradas opiniones contrapuestas sobre la destitución de Lopetegui, reconoció que hubo divergencias. "No he dicho que no haya habido divergencias, digo que es normal que las haya. Nosotros nos sentamos todas las semanas en un comité de dirección, imagine que siempre decimos sí, sí, sí… Pero debatimos y tomamos decisiones".

Y rechazó de plano que se hable de "descomposición dle club". "No se puede hablar de descomposición del club, no es real, no es verdad… El club funciona perfectamente, es una entidad con 450 empleados. Podemos hablar de la mala situación, que no estamos mal en lo deportivo, que estamos peor, que llevamos tres meses muy malos. Aquí estamos los mismos que hemos conseguido los éxitos. El máximo responsable de todo soy yo, el presidente. Pero, ¿descomposición del club? Que somos ejemplo en Europa, en lo deportivo y en la gestión… Cuando uno lee eso no le gusta. En lo deportivo, tenéis toda la razón".

Respecto a los cánticos pidiendo su dimisión, los vio normales. "Es lógico que la afición esté enfadada, si no jugamos bien y no ganamos partidos, es lógico. Me puede sentar mal que la afición me grite, pero no por que me grite sino porque los resultados no se daban. Por eso entendimos que había que cambiar de entrenador y no hablamos de un entrenador advenedizo, sino un entrenador que tiene su pedigrí, que ha entrenado al Marsella, al Santos, a la selección argentina, a nosotros nos dejó cuarto. Somos los mismos que hemos dado tantas alegría, los mismos que llevamos aquí 20 años, y no vamos a cambiar por tres meses malos, y tenemos que seguir trabajando para que la afición esté contenta y disfrute con su equipo".

Castro fue insistido sobre las divergencias en el seno del comité de dirección. "Se habla de que unos querían echar al entrenador y otros no... Malo sería que no tuviésemos opiniones divergentes. Malo sería que tengamos la misma opinión siempre. Que hay debate, que hay trabajo y opiniones divergentes, por supuesto... Pero eso es una cosa y otra que no decidamos en cada reunión cuál es el momento en que tengamos que tomar decisiones como esta, tan desagradable pero necesaria".

Además, no descartó otro esfuerzo económico este invierno para corregir los errores de la planificación, frente a las dudas sobre la boyantía económica del Sevilla. "El Sevilla era, es y seguirá siendo un club ambicioso. Hay unos números. En el último invierno queríamos llegar a lo máximo, íbamos segundos e hicimos un esfuerzo económico que se notará en las arcas del club. Pero eso no quiere decir que cuando llegue diciembre y tengamos que hacer algún retoque, haremos el esfuerzo que creamos necesario. Este consejo lo que quiere es generar ilusión. Estamos en un momento malo, no es discutible. Y tenemos que hacer lo necesario para revertir la situación, tener el mejor equipo y conseguir los mejores resultados y seguir haciendo feliz a la gente, y hacer lo necesario para el devenir de la sociedad".

"Llevo aquí solo 26 años, cuatro de consejeros, doce de vicepresidente y nueve de presidente. En mis nueve años siempre hemos estado en Europa y ha habido superávit, excepto en el año de la pandemia. Mi gestión está ahí. Usted que me pregunta cómo estoy: Con muchas ganas, con muchas fuerzas, con mucha ilusión. Ahora que he hablado con Jorge, mucho más. Incluso nos ha pasado un informe. Él conoce perfectamente la plantilla, sabe cómo resolverlo, seguro que vamos a ayudarlo entre todos, y debemos ir todos en la misma dirección en esto, porque no somos un club súper rico. Debemos ir en la misma dirección con un entrenador que ha venido en una circunstancia complicada, pero aquí está, entrenando desde ayer, con muchas ganas y mucha fuerza. El primero que sufre soy yo, que soy sevillista y llego a mi casa y me encuentro a mi hija enfadada también. Todos estamos con muchas fuerzas y muchas ganas, todos, el consejo de administración también. Vamos a revertir la situación sin duda".

Por último, fue preguntado por las críticas públicas de José María del Nido a su gestión, pidiendo su dimisión y asegurando que es caótica la situación económica: "Muchos clubes quisieran estar en la situación económica que tiene el Sevilla, pero yo no voy a contestar a nadie. Mis cinco sentidos están en revertir la situación".