Convocatoria para el Sevilla-Barcelona sin novedades: Suso está

Julen Lopetegui ha ofrecido este mediodía una convocatoria para el Sevilla-Barcelona que no presenta novedad alguna respecto a la precedente, la del partido en Pamplona del lunes pasado. Esto quiere decir que Suso sigue entre los 23 convocados, es decir, que ha superado las molestias musculares.

El gaditano ha estado esta semana un par de días sin entrenarse, hasta que el viernes completó la sesión junto al resto de compañeros. Frente a Osasuna, fue sustituido en la segunda parte y salió del campo doliéndose del isquiotibial derecho. Los días siguientes no se ejercitó.

La convocatoria de 23 disponibles la forman: Bono, Vaclík, Javi Díaz; Jesús Navas, Aleix Vidal, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez, Gnagnon, Rekik, Escudero; Fernando, Gudelj, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Franco Vázquez, Óscar Rodríguez, Suso, Papu Gómez; Munir, De Jong y En-Nesyri.

El entrenador del Sevilla afirmó ayer que esperaría para valorar su estado y si podría contar con él en el once titular. Será una de las incógnitas a resolver un rato antes del partido.

En la lista, como era de esperar, aún no está Lucas Ocampos, que este viernes saltó al césped con las botas de fútbol para probarse, pero no tuvo buenas sensaciones y debe esperar para su vuelta, que parecía algo precipitada, pues no han transcurrido tres semanas desde su esguince de grado II en el tobillo izquierdo, tras la dura entrada de Djené el 6 de febrero.