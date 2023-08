Convocatoria del Sevilla con Badé, en espera del TAD, y Nyland, pero sin Montiel ni Marcao

José Luis Mendilibar ha dado en la tarde de este domingo una convocatoria de 24 futbolistas, con la duda de si podrá contar finalmente con Loïc Badé, cuya sanción de un partido fue recurrida por el club al TAD (Tribunal Administrativo del Deporte). En la lista ya está el recién llegado Nyland, que se ha ejercitado esta mañana por primera vez con sus nuevos compañeros tras anunciarse oficialmente su fichaje por una temporada.

En la lista sigue sin estar Marcao y tampoco está Montiel, por quien están negociando su traspaso el Sevilla y el Nottingham Forest, por un montante que podría llegar a 11 millones de euros.

Lógicamente, sigue ausente Nianzou, que sufre una lesión con un periodo de baja que no fue determinado por los servicios médicos, que usaron en el parte el recurrente "pendiente de evolución".

La lista de 24 futbolistas la conforman Dmitrovic, Nyland, Matías Árbol; Jesús Navas, Juanlu, Badé, Gudelj, Gattoni, Kike Salas, Acuña, Pedrosa; Fernando, Sow, Joan Jordán, Manu Bueno, Rakitic, Papu Gómez, Óliver Torres; Ocampos, Suso, Lamela, Tecatito; En-Nesyri y Rafa Mir.

Este mismo lunes, día en el que viaja la expedición sevillista para medirse al Alavés por la tarde (19:00) debe recibir respuesta del TAD sobre el recurso presentado por el club contra el Comité de Apelación, que desestimó el recurso contra el de Competición y confirmó su sanción de un partido por la roja ante el Valencia.

En cuanto a Montiel, si bien es cierto que negocian los clubes y que algunas fuentes argentinas hablan de que podría viajar mañana mismo a Inglaterra, también es cierto que no se ha ejercitado en las dos últimas sesiones de entrenamiento por molestias físicas.

Sobre Marcao, dijo lo siguiente Mendilibar en su comparecencia de este domingo: "No es que haya recaído. Es una lesión que es para un tiempo largo, al final no está bien. Ha entrenado pero no ha completado ningún entrenamiento con el grupo. Los médicos le están haciendo diferentes pruebas para que se entrene en condiciones y no vuelva a recaer. Debemos tratar de que no recaiga"