Pudo ser mucho peor y es difícil, pero... (2-3)

Más difícil todavía para el Sevilla de Julen Lopetegui. El conjunto nervionense protagonizó un inesperado paso atrás en una de esas citas marcadas en rojo en el calendario al caer ante el Borussia Dortmund en el Ramón Sánchez-Pizjuán por culpa de ese gigante noruego que responde por Haaland y que evidenció su calidad goleadora en la pesadilla de la primera mitad. Claro que hasta el rabo todo es toro y los sevillistas, incluso, se ganaron el derecho a soñar en el segundo acto con el gol de Luuk de Jong.

¿Difícil? No, lo siguiente si se apura la terminología juvenil de la contemporaneidad, pero este Sevilla ya ha evidenciado en repetidas ocasiones que es capaz de saltar obstáculos que parecen imposibles de ser sobrepasados y el Dortmund desaprovechó la oportunidad de haberlo ajusticiado cuando jugó con la ventaja de un 1-3. Con los riesgos que eso conlleva para quien sufre ese marcador adverso, a los alemanes les faltó un punto de maldad para haber resuelto sin tener que esperar a la vuelta en el Westfalen Stadion.

Las apuestas, que es por lo que algunos miden el fútbol sin tener en cuenta la infinidad de circunstancias que pueden producirse a lo largo de un litigio balompédico, habrán dado la vuelta absolutamente, el Sevilla habrá pasado de ser el menos pagado a tener un premio considerable si es capaz de estar en los cuartos de final en esta Liga de Campeones, pero, ojo, que cosas más grandes se han visto y aún restan más de noventa minutos en la Renania alemana.

El Sevilla sorprendió a los suyos con una imagen inesperada, incapaz de controlar ni siquiera con 1-0

Dicho todo lo dicho, cabe convenir en el análisis de lo acaecido en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, que es lo que a estas alturas se puede analizar y no lo que sucederá en el segundo acto en Dortmund, que el Sevilla sorprendió a todos los suyos con una imagen inesperada. ¿Por qué fue tan sorprendente este Sevilla cuando se puede alegar fácilmente que enfrente tenía a uno de los mejores delanteros del mundo en estos momentos? Pues porque el equipo de Lopetegui no tiene acostumbrados a los suyos a tirarse al callejón y menos aún cuando está por delante en el marcador y en esta noche de febrero lo hizo a lo grande en su propio feudo.

Porque las cosas no pudieron empezar mejor para el Sevilla a pesar de que el Borussia Dortmund incomodaba sobremanera la tradicional salida del balón desde atrás de Koundé y compañía. Los alemanes salieron a presionar muy arriba y las consecuencias de esa osadía fueron evidentes desde el mismo momento en el que los hombres de Lopetegui se vieron obligados a rifar la pelota en más ocasiones de las habituales. Pero el fútbol tiene esas cosas y en la primera aproximación al área alemana una buena maniobra de Suso se aliaba con la fortuna para que el disparo con la derecha tocase en la pierna de Hummels y se convirtiese en el uno a cero.

Sólo se habían disputado siete minutos del choque y la cosa no podía pintar mejor para los anfitriones. Lopetegui había puesto en liza a su equipo de gala con la excepción de los argentinos Acuña y Ocampos y en ese costado izquierdo partían Escudero y el Papu Gómez para que el Sevilla tuviese ventaja desde tan pronto. Pero no, ese gol se confirmaría poco después de que iba a ser un espejismo.

La presión arriba del Dortmund no varió y tanto Rakitic como Jordán se vieron sobrepasados

El Borussia Dortmund seguía con la misma consigna de presionar muy arriba a pesar del tanto encajado y el Sevilla, en lugar de sacar provecho de la situación, para controlar el juego hizo justo lo contrario. Cada vez se vio más ahogado, sobrepasado en los casos de Rakitic y Joan Jordán y ni siquiera fue capaz de ordenar sus ideas para rentabilizar su ventaja en el marcador.

Todo lo contrario, el Dortmund no tardaría en empatar para golpear aún más a un Sevilla aturdido. Dahoud, un medio centro de excelsa calidad, aprovechó un arranque de Haaland para meter un tiro preciso que superó con claridad a Bono. El cuadro alemán había golpeado demasiado pronto y los hombres de Lopetegui se asemejaron en ese instante al boxeador que acusaba el golpe y que estaba k.o. a pesar de mantenerse de pie en el ring.

Haaland entendió que el adversario estaba groggy y puso todo su empeño en acabar cuanto antes. El noruego, particularmente libre ante la ausencia de los centrocampistas sevillistas, arrancaba con ventaja desde atrás y aprovechó una sencilla pared con Sancho para anotar el 1-2 antes de la media hora. Otro golpe directo al mentón y el tercero, tal vez definitivo, era al filo del descanso cuando un robo al Papu Gómez con toda la zaga descolocada se convertía en el uno a tres en una perfecta definición.

Un robo al Papu Gómez, con el segundo de Haaland, pareció noquear al Sevilla de forma definitiva

Ni el más forofo de los sevillistas pensaba entonces que su equipo tuviera ya la más mínima opción de llegar a los cuartos de final de esta Liga de Campeones y sí consideraban que el cántaro de leche, como en el cuento, se había roto de forma abrupta. Tal era la inferioridad que evidenciaban los suyos sobre el césped.

Pero el fútbol es un fenómeno complicado de explicar y aún restaban tres cuartos de este cruce balompédico que va a cuatro actos como mínimo. El Dortmund tenía la oportunidad de liquidarlo todo por la vía rápida, pero el Sevilla se rebeló contra su suerte y, al menos, minimizó los daños. Lopetegui cambió de sistema en el intermedio con la entrada de Gudelj por Rakitic para jugar con tres zagueros y darle toda las bandas a Jesús Navas y Escudero. La idea era meter más peones por el centro, acercar al Papu Gómez a En-Nesyri y así tratar de variar el rumbo de los acontecimientos.

El gol de De Jong, con Lopetegui buscando soluciones, deja la eliminatoria sin cerrar

Incluso, iba a realizar un triple cambio ante la evidencia de que aquello no variaba en exceso para meter a hombres de la segunda unidad en busca de alterar la situación. Y ahí sí surtió efecto, mitad porque el Sevilla dio un paso adelante y mitad también porque el Dortmund estimaba que le bastaba con aguantar. Pudo marcar Óscar Rodríguez en una falta que se estrelló en el poste y no entró porque no quiso y quien lo hizo fue De Jong en otra acción a balón parado del ex jugador del Leganés.

El Sevilla lo siguió intentando en busca de la igualada, pero no tuvo el acierto para lograrla. El primer asalto iba a acabar con un dos a tres que dispara al Dortmund en las apuestas, pero, ojo, los alemanes dejaron escapar la oportunidad de machacar y, como diría el difunto Boskov, fútbol es fútbol. ¿Difícil? No, lo siguiente, pero no es cuestión de adelantar los acontecimientos, así que es cuestión de tener paciencia y de esperar a lo que sucede en Dortmund, Renania, Alemania…