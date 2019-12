Munas Dabbur está encantado en Sevilla pese a que hasta la jornada decimosexta no ha podido debutar en la Liga. Su rato en Pamplona, con envío de un tiro al palo y buenos movimientos, pueden abrir otro panorama, para el que debe ser receptivo Julen Lopetegui, tal y como espera el internacional israelí: "Haré lo mejor que pueda e intentaré convencer al entrenador en cada partido de la Europa League de que merezco mi oportunidad", dijo en una entrevista para el portal austríaco Spox.

Ni De Jong ni Chicharito, los titulares habituales en el puesto de delantero centro en la Liga, están rompiendo el molde. Así que Dabbur mantiene intacta sus esperanzas y descarta moverse en enero, ante los rumores. "No estoy feliz de no estar jugando en La Liga. Pero estoy 100% convencido de que esto puede cambiar. Si sumas todos los factores, todavía estoy contento con mi decisión de firmar por el Sevilla. Actualmente no estoy en una situación ideal, pero no quiero hablar de desgracia ni hablar sobre el cambio de entrenador que hubo", dijo al ser preguntado si influyó en su situación el giro de la planificación.

Dabbur lo tiene claro: "Todavía estoy feliz y orgulloso de haber firmado con un club tan grande", dijo entre bromas. Más en serio, descartó un regreso al Red Bull Salzburgo, donde todavía es recordado. "Si tuviera 21 ó 22 años, diría que sí. Pero el Salzburgo es un club para jugadores jóvenes. No, en serio: nunca respondería esa pregunta con "no" y nadie puede predecir el futuro. Creo que hice un buen trabajo en Salzburgo y estoy orgulloso de los últimos años. Siempre estaré agradecido"

Insistido sobre la posibilidad de cambiar de aires en enero, fue tajante: "Ahora mismo soy un jugador del Sevilla. Tengo un contrato de cuatro años, por lo que no es realista hablar de un cambio. Pero en el fútbol a menudo es rápido, veamos".

El futbolista espera poder cambiar la situación en la Liga, tras no aparecer en los primeros 15 partidos. ¿Por qué cree que no ha tenido más oportunidades pese a haber hecho goles en la Europa League" "Eso es difícil para mí responder. Esa es la decisión del entrenador y puedo hacer poco al respecto. Haré lo mejor que pueda e intentaré convencer al entrenador en cada campaña de la Europa League de que merezco mi oportunidad. Tenemos un equipo enorme aquí en Sevilla y no sólo yo estoy en una situación difícil. Incluso en la Europa League, solo jugué cinco u ocho minutos en los dos primero spartidos. Lo más importante es que en los últimos dos partidos europeos marqué tres goles y di dos asistencias".

Dabbur es consciente de la alta competencia, pero también de que ningún delantero está despuntando, lo que facilita que haya un giro en su situación. "Tenemos grandes nombres en el frente del ataque. Aunque actualmente no tengo mi oportunidad, el equipo también es excelente", reconoce. "Seguiré trabajando duro", prometió.