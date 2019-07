De Jong, en su presentación: "Sé cómo gestionar la presión en grandes ligas"

Luuk De Jong (Aigle, Suiza, 27-08-1990), delantero de nacionalidad holandesa que cumplirá 29 años en agosto, asume el gran reto de jugar en el Sevilla tras su amplia experiencia europea, sobre todo en Holanda y Alemania. "He tenido mucha experiencia en varias ligas, ahora tengo 28 años. He jugado la Europa League, en la liga holandesa... Sé cómo gestionar la presión en ligas importantes como la alemana o la holandesa. Es una gran oportunidad para mostrar que he crecido como jugador y creo que esa experiencia previa va a ser buena para el equipo también", ha dicho en su presentación oficial.

En total jugó 43 citas oficiales la pasada temporada, marcando 32 tantos y dando 10 asistencias. En la Eredivisie, han sido 34 partidos, 28 tantos y 8 pases de gol. "Ha sido una temporada muy buena en el PSV y me siento muy, muy bien. Es una oportunidad increíble, en un club increíble, que participa en competiciones europeas, espero poder enseñar lo que puedo hacer y tener éxito".

Además, no se arredra ante la presión que recae siempre sobre el goleador del equipo. "Sé que como delantero hay muchas expectativas. En este club han jugado muchos delanteros muy buenos, y es una oportunidad muy buena para los dos para que podamos expresar qué podemos aportar".

De Luuk tiene muy bien considerado al Sevilla, "un equipo muy bueno" que "se posicionaría en el plano más alto de los equipos europeos, porque ha ganado muchos trofeos en Europa".

Y ha coincidido con Dabbur sobre la compatibilidad de ambos sobre el campo. "Yo también conozco bien a Munas, es un jugador distinto, pero seguramente podamos jugar juntos. Él se mueve muchísimo y seguro que puede cubrir muy bien los espacios y somos compatibles, sin duda".

Por último, también ha tenido un detalle hacia su nueva afición. "Los fans del Sevilla viven por este club, el ambiente en el estadio es increíble, antes y durante los partidos aún más. A mí personalmente me ha puesto la piel de gallina. Y seguro que tendré sensaciones de las que jamás me olvidaré en mi vida".