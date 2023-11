Diego Alonso dará la lista hoy, aunque esperará a Sergio Ramos y Soumaré hasta el domingo

Los detalles, también los anímicos, la guerra de propaganda, el miedo del rival, la inquietud sobre quién llega o quién no llega a la cita... Todo cuenta en un derbi y en el Sevilla tienen razones más que sobradas para esconder algún as en la manga ante el contexto negativo con que aborda el primer partido de máxima rivalidad de la temporada 2023-24.

Diego Alonso tiene a varios futbolistas entre algodones y eso ya es suficiente razón para esconder la convocatoria definitiva hasta última hora, aunque el uruguayo le ha dado continuidad a la sana política de ofrecer la lista de convocados un día antes del partido, juegue dentro o fuera el equipo. Y hoy dará una lista, amplia seguramente.

Pero llega un derbi con unas connotaciones especialísimas y sería de una candidez reprochable dar demasiadas pistas al vecino antes de tiempo. Así, Diego Alonso aseguró que esperará a todos los futbolistas tocados hasta el mismo domingo, hasta pocas horas antes del partido. Y tiene razones para ello.

Una pregunta obligada en su rueda de prensa de ayer -adelantada por el derbi, para que hoy no haya prensa olisqueando en la ciudad deportiva- era sobre los lesionados. Acuña sí se dejó ver ante la prensa, tras perderse la cita de Champions por unas molestias en los isquiotibiales. No así Soumaré o Sergio Ramos...

"Los lesionados vienen mejorando y esperaremos hasta el último día a su recuperación. Marcos pudo completar una parte del entrenamiento, Sergio estuvo trabajando aparte y permite que estén en duda para el partido al ser lesiones pequeñas. Soumaré tuvo un golpe en el tobillo, le produjo mucho dolor y hoy ya se encontraba en mejores condiciones. Sergio no está descartado", dijo Diego Alonso.

También destacó que, en caso de que no llegue Sergio Ramos, ahí está Badé: "Badé ha tenido buenas actuaciones, incluso en el partido de Copa que salió en el minuto 60 y lo que venía demostrando en el día a día lo transmitió dentro del campo. Y en cuanto a Sergio esperaremos, ya he dicho que no está descartado...".