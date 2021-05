En-Nesyri falló con la espada en el día más decisivo

El Sevilla dilapidó casi todas sus opciones de pelear por el título de Liga en la presente temporada con ese gol final de Iñaki Williams después de un partido en el que a los sevillistas les faltó un puntito de intensidad para derrotar al Athletic. Tiene toda la razón Julen Lopetegui para quejarse del penalti por la mano de Balenziaga, sobre todo después de algunas decisiones tomadas por los árbitros este año, entre ellas las manos de Koundé en Vitoria y de Acuña contra el Granada, pero no fue eso lo único en el debe de los suyos en esta ocasión.

En-Nesyri | Tuvo el gol tres veces, pero se topó con un ‘internacional’ Unai Simón

En el día decisivo, en el que un gol podía haberlo resuelto todo para los sevillistas, su futbolista más eficaz en el presente curso se topó con un Unai Simón al que hizo más internacional que nunca. Tuvo tres goles a su alcance, pero en el primero remató picado perfecto abajo, en el segundo falló y quiso devolvérsela a Suso y en el tercero sí le faltó ajustar más un disparo franco.

Papu Gómez | En un día para desequilibrar le faltó la genialidad

El rendimiento del argentino iba en ascenso con claridad y por eso tal vez se esperaba más de él en una noche así. Frente a un rival como el Athletic, tradicionalmente ordenado y fuerte, una de las claves era la aparición del mediapunta para romperlo todo en una acción de genialidad. Sin estar mal, le faltó ese punto, haber roto el encuentro a su favor.

Joan Jordán | No es extraño que Julen lo haya quitado

Debe tener problemas físicos y ésa será la principal razón para que el catalán haya salido del equipo precisamente en el momento más trascendental en esa lucha quimérica que perseguía el Sevilla, pero viendo su rendimiento tampoco es extraño que haya sido así. Juega demasiado presionado y eso le impide tomar decisiones con frialdad.

Acuña | Lo intentó en ataque, pero le faltó ese punto de tensión para robar la pelota

Como en el caso de Jesús Navas y también de Koundé, les faltó el riesgo necesario a la hora de buscar el robo del balón para provocar las contras que acaban descolocando a un adversario. No es que no fueran al ataque, el problema estaba en jugársela para recuperar la pelota en las zonas de riesgo y eso no lo hicieron.