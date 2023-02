Sampaoli resta importancia a las molestias de En-Nesyri y Fernando

Jorge Sampaoli restó importancia a las diferentes molestias con que se retiraron del campo algunos futbolistas del Sevilla en el triunfo sobre el Mallorca.

Por ejemplo, fue muy llamativa la forma en que En-Nesyri, del que se deshizo en elogios ya que realizó un partidazo, abandonó el campo una vez terminado el partido, que siguió desde el banquillo después de retirarse sin problemas y recibiendo una gran ovación.

También se retiró, éste sí cojeando, del partido Fernando. De ambos habló Sampaoli diciendo que eran molestias normales. "Fernando sintió un malestar que se le fue agudizando durante el desarrollo del partido y no creo que sea de mayor gravedad. En-Nesyri terminó muy agotado, porque hizo un primer tiempo increíble, de lo que yo vi de él este año, lo mejor, porque no fue solamente el gol. Nos hizo generar superioridad numérica en ataque todo el tiempo, así llegó el segundo gol. Y el agotamiento hizo que sintiera alguna molestia, no creo que sean mayores".

El argentino también habló de por qué cambió a Jesús Navas: "Jesús jugó después de sólo dos entrenamientos y preferimos cuidarlo por lo menos los últimos 20 minutos. El equipo va intentando recuperar y recambiar jugadores, porque ahora se viene un partido el jueves y luego otro rápido. Esa seguidilla va a generar también muchos cambios de jugadores en los dos torneos, porque si no las fuerzas van a llegar más justas".

En ese sentido cabe destacar que Gudelj, el futbolista que suma más minutos en el Sevilla, se perderá el próximo partido de Liga, en Vallecas. El serbio vio la quinta amarilla de forma absurda, retrasando el saque de una falta en el minuto 85. Quizá no le venga mal el descanso en la Liga, ya que jugará la Europa League este njueves y el siguiente, ante el PSV. Y el equipo le da mucha importancia a esa competición.

También vio la tarjeta Joan Jordán, quien tampoco podrá jugar en Vallecas. El catalán sí fue amonestado por ser claramente superado al medir mal y tener que agarrar a su par. Y también cumple ciclo d eamarillas.