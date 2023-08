De Acuña al meta noruego Nyland: los frentes del Sevilla

Se presenta un fin de semana intensísimo en negociaciones de mercado por parte del Sevilla, apremiado ya de veras por terminar de cerrar operaciones una vez traspasado Bono al Al Hilal. El meta ya habló ayer como nuevo jugador del club saudí, cuyo pago al contado de 22 millones de euros anima al Sevilla a ir con fuerza ahora al mercado, para suplirlo y para cubrir las carencias de la plantilla. "Vengo con la intención de hacer historia. Me gustan los retos y los sitios donde hay grandes expectativas", dijo en árabe, su lengua materna.

Pero Bono ya es historia del Sevilla, que aún tiene mucha tela que cortar pese a ese ingreso. Por ejemplo, en la operación salida, cuyo próximo paso podría ser el traspaso de Acuña al Aston Villa. Los clubes están acercando posturas, en espera de una entente que dé por zanjada la inicial frialdad en las negociaciones.

Mientras tanto, las prisas pasan por la portería. Según varios medios que se hacen eco de informaciones noruegas, Ojran Nyland (Volda, Noruega, 10-09-1990) es el principal candidato a hacerse con el puesto que deja Bono y la negociación está cercana a cerrarse.

🚨EXCL : 🔴⚪️🇳🇴 #Liga |◉ Örjan Nyland is close to sign to Sevilla as new goalkeeper.◉ Nyland is free since his departure of Leipzig.https://t.co/7vtBJfx0C9 pic.twitter.com/93sKjrBb01