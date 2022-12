Isco, el triste adiós de un fichaje mal parido

Aún no es oficial, pero Isco va a dejar de ser futbolista del Sevilla en cuanto lo anuncie el club. Entre el lunes y el martes se concretaron las gestiones para la rescisión de su contrato, que ya en su redacción condicionaba su duración, un año más otro, a su rendimiento. Se cierra así un capítulo de frustración, de la ecuación imposible de su triunfo en el Sevilla, con la salida por la puerta de atrás de un futbolista que llegó a concitar mucha expectación cuando fue anunciado su fichaje el domingo 7 de octubre, al día siguiente del Trofeo Antonio Puerta, en el que, pese al triunfo sobre el Cádiz, la afición ya mostró su enfado por cómo marchaba la planificación. Isco fue desde entonces un parche a una planificación mal parida.

El malagueño firmó como agente libre y llegó a concentrar a cerca de 15.000 sevillistas en su presentación. El club abrió las puertas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para dar la bienvenida al ex madridista, que llegaba a Nervión para relanzar su carrera y con el acicate de convencer a Luis Enrique de que tenía hueco en la selección en el recién terminado Mundial de Qatar. Y para ello contaba con el aval de Julen Lopetegui, que pidió expresamente su fichaje ya que lo había tenido en el Real Madrid y en la selección y creía que podría ser el hombre que le diera la necesaria coherencia al juego ofensivo del Sevilla. Cinco meses después, el Sevilla está en puestos de descenso, Luis Enrique ya no dirige la selección y Lopetegui es entrenador del Wolverhampton, del que se rumorea que podría ser su destino.

Entre los cerca de 15.000 sevillistas que acogieron con los brazos abiertos a Isco había pocos de los sevillistas recelosos de su fichaje. Su llegada mantuvo abierto el debate sobre la planificación. Porque Isco siempre fue visto por el sevillismo, desde que empezó a rumorearse más de un año atrás que podría terminar en Nervión, como un futbolista de vuelta, sin el físico necesario y con un perfil que no taparía la carencia táctica, técnica y física de la plantilla en la parcela creativa.

Del perfil de Isco ya tenía Lopetegui varios futbolistas en la plantilla: Suso, fichado en enero de 2020; Papu Gómez, que llegó un año después, en el invierno de 2021; Lamela, otro jugador de más altura pero similar rol de mediapunta llegador y de combinación más que de ruptura... Y además a Monchi se le pedía fuerza en la medular y un relevo para Fernando, no otro mediapunta para un tipo de juego, el del control del balón, que ya estaba cansando al sevillismo de tanto manoseo inocuo de la pelota.

De hecho, a Monchi no lo convencía su fichaje, pero la continuidad de Lopetegui, a la postre otro error demostrado de la planificación, propició que el director general deportivo del Sevilla le diera ese caramelito el entrenador guipuzcoano, con lo que no hubo más fichajes para el deficitario centro del campo. La consecuencia a la vista está y muchos de los sevillistas que ya recelaron no ya de su fichaje, sino que incluso torcieron el gesto ante el simple rumor de su venida podrán elevar ahora su voz para decir "ya lo avisé yo".

Pese a todo, Isco tuvo el favor tanto de Lopetegui como de Sampaoli, un entrenador en cuyos esquemas también podría entrar. Pero las fallas de la plantilla y la deriva del equipo fueron demostrando que no había forma de enderezar la ecuación. En el parón trascendió una discusión en la que el jugador le espetó a Monchi que él era jugador de Lopetegui. Ahora, cinco meses después, tras 19 partidos como sevillista y sólo un golazo intrascendente al Copenhague, Isco recita su triste adiós. Al menos, su rescisión no es costosa y deja un importante hueco en la nómina...