Jordi Sábaté, la ELA y Unzué: "¡Viva la madre que parió al Sevilla!"

Hay gestos que tienen mucho peso específico detrás de su apariencia de obligada sensiblería. El apoyo público que dio el Sevilla a los pacientes de ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) al designar a Juan Carlos Unzué XII Dorsal de Leyenda por su pasado sevillista y por su lucha contra la enfermedad, por las dos cosas, no tenía nada de sensiblería y sí mucho de autenticidad, de verdad rotunda, telúrica, la que le otorga la lucha por la vida de la forma más incondicional.

Jordi Sabaté Pons es otro ejemplo de los que se han tomado esta durísima enfermedad, como Unzué, como una oportunidad para reivindicar las necesidades de aquellos pacientes con menos posibles que sufren en el silencio del anonimato las consecuencias de una atención siempre precaria.

Muy habitual de las redes sociales, con casi 86.000 seguidores en Twitter, ha recibido la bufanda que el Sevilla editó para apoyar la lucha contra la ELA, una bufanda cuyos ingresos irán a la asociación ELA Andalucía y cuyo mensaje es el lema de Unzué en esta tremenda batalla: "Vivir vale la pena".

Jordi Sabaté ha agradecido públicamente al Sevilla y a Unzué sus gestos, tras enviársele la simbólica bufanda, algo más que un gesto sensiblero por todo lo que significa de visibilidad y apoyo real, monetario, a esa lucha de los pacientes de ELA que, como destacó el ex meta sevillista, no tienen tantas facilidades como un ex deportista de élite. He ahí el significado profundo de estos gestos: concienciación y sostén crematístico.

, muy activo en redes sociales, se han convertido en referentes para dar visibilidad a esta enfermedad.

Tras recibir el Dorsal de Leyenda del Sevilla FC, Unzué y su sereno discurso lleno de emoción proyectaron el esfuerzo en la lucha contra la ELA y el club puso a la venta una bufanda especial con la leyenda: «Vivir vale la pena».

Incluso, el Sevilla a través de su perfil oficial ha respondido a su elogio en Twitter y le da más difusión a esta idea.