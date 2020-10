Koundé: "El City fue una buena oportunidad, pero estoy muy contento en el Sevilla"

Jules Koundé está en pleno crecimiento y raro será que en las siguientes ventanas de mercado no lluevan las ofertas por él. Este lunes volvió a dar un pasito más en su meteórica progresión, al anotar el gol del triunfo de Francia sub 21 en el partido de clasificación del Europeo de la categoría ante Eslovaquia (1-0). Tras el mismo, fue preguntado por su situación y la oferta del Manchester City.

La respuesta de Koundé deja a las claras dos cosas: está centrado en el Sevilla, pero es consciente de su enorme crecimiento. El futbolista francés sabe que más pronto que tarde le tocará dar el paso a otro equipo con más nivel económico y que el Sevilla rechazara por él una oferta de 55 millones, la más grande que jamás ha llegado a las oficinas de Nervión por ningún jugador, es parte de ese camino.

"Es parte de mi progresión y estoy haciendo todo lo posible para que esa progresión suceda. Obviamente estaba feliz. Habría sido una buena oportunidad, pero estoy en Sevilla y estoy muy contento allí", dijo Koundé a Canal+ Francia, al ser preguntado por la oferta del City que rechazó el Sevilla.

LaLiga se hizo eco del gran momento que atraviesa Koundé en el Sevilla, y también en la selección sub 21 de su país, con un guiño en su cuenta oficial de Twitter.

Koundé marcó en Estrasburgo su primer gol con las selecciones de Francia, tras su tardío debut en la sub 21, que no llegó hasta el pasado mes de septiembre. Anteriormente sólo había jugado un partido sub 20.

Formó en el eje de la zaga con otro valor emergente de Francia, Fofana, recién fichado por el Leicester por 35 millones de euros.

El gol fue al subir a rematar un córner, algo que hace con asiduidad en el Sevilla, aunque por ahora con poca puntería. Ante Eslovaquia, aprovechó el fallo en la salida del portero para rematar con la pierna derecha.