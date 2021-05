Lopetegui: "Es más importante el estilo que el sistema"

Julen Lopetegui desgranó su filosofía de juego, su estilo, su sistema y su gestión de grupo durante la ponencia que realizó el viernes por la tarde dentro del congreso AK Coaches World. El técnico guipuzcoano la tituló La evolución del entrenador y en ella aseguró que el estilo es más importante que el sistema de juego.

"En un equipo es más importante el estilo de juego que el sistema que se utiliza", aseguró en este congreso vía internet auspiciado por Aitor Karanka y certificado por la Real Federación Española de Fútbol, en el que también participó como figura estelar Monchi.

Lopetegui habló después de Jordi Cruyff y antes que Fran Garagarza, que expuso La marca Eibar, o Ronaldo Nazario, que habló de la relación entre el presidente y el entrenador, como máximo responsable del Valladolid.

Tras esas ponencias, con protagonistas de dos equipos desafortunadamente descendidos en la apretadísima Liga pasada, Lopetegui reconoció que él ha usado más de un esquema distinto en el Sevilla.

"Yo en el Sevilla he jugado con diferentes sistemas. He jugado previamente en otros equipos con ese sistema (su habitual 4-3-3). He jugado en la selección española absoluta, en la que estuve dos años, y también lo hice en el Oporto, en el Real Madrid, pero también he jugado de otra manera con en el Sevilla", dijo, en referencia a las variantes sobre la línea de tres centrales y carrileros, por ejemplo.

Pero ahí quiso señalar que más que el dibujo o la disposición en el campo, un equipo está marcado por la idea, lo que él llamó el estilo, que suele estar marcado por las características futbolísticas de la plantilla de la que disponga un entrenador. "El estilo te lo marca un poco el tipo de jugadores que tienes. Es decir, tú puedes jugar con un sistema equis, el que tú quieras, y que parezcan dos equipos totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque el tipo de futbolista, cómo lo percibe, cómo ejecuta, es totalmente diferente. O lo que a ese sistema le pides".

Por ello, concluyó que "todo ese tipo de situaciones que se dan en un partido hacen que ese sistema no sea tan definitivo y sí el plan de partido o el estilo de juego", agregó, añadiendo el matiz del plan de partido.